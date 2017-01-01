Ирина Шейк родила первенца от Брэдли Купера

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31-летняя российская супермодель Ирина Шейк и 42-летний американский актер Брэдли Купер стали родителями

Как сообщает People, российская красотка Ирина Шейк родила первенца. Счастливое событие произошло еще две недели назад, согласно инсайдерской информации, которую получили американские СМИ.

Ирина Шейк и Брэдли Купер предпочли не узнавать пол ребенка до его появления на свет. Впрочем, до сих пор прессе не удалось выяснить, кого же родила супермодель – мальчика или девочку. Молодые родители мастерски скрывают все подробности личной жизни.

Известно лишь, что Ирина Шейк по-настоящему наслаждалась своей первой беременностью и ничуть не жалела о том, что станет мамой именно сейчас, когда ей уже за 30.

«Не думаю, что есть идеальное время для рождения малыша. Сначала надо найти своего человека, идеального мужчину. Моя сестра родила первого ребенка, когда ей было 22 года — для нее это было прекрасное время. Мне 31 год, и этот возраст, возможно, идеальный для меня. Сейчас я очень счастлива! Мне повезло иметь все, что хочу», — прокомментировала свою беременность Ирина Шейк в одном из интервью.

Напомним, о том, что Ирина Шейк беременна, стало известно после Victoria's Secret Fashion Show, где модель дефилировала уже в положении.