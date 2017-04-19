Ирина Шейк удивила шикарной фигурой через месяц после родов

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Модель опубликовала в Instagram фото в бикини

Всего месяц назад Ирина Шейк впервые стала матерью: 21 марта модель родила своему возлюбленному, актеру Брэдли Куперу, дочь, а уже сегодня знаменитость публикует в Instagram фото в бикини.

Многие сейчас могли подумать, что снимок Ирина нашла в архивах, однако подпись к посту говорит об обратном.

«Перед закатом»,— коротко сообщила Шейк своим фолловерам, дополнив запись хэштегом #нынешняяситуация.

Ирина Шейк



Поклонники модели, разумеется, пришли в восторг и от факта публикации свежего кадра, и от фигуры Шейк. Доказательство тому — 85 тысяч лайков за каких-то два часа и сотни восторженных комментариев.



Напомним, впервые о романе Ирины Шейк и Брэдли Купера заговорили в апреле 2015 года. Осенью прошлого года стало известно о том, что пара ждет первенца, а уже в марте 2017-го у них родилась дочь Леа де Сен Шейк Купер.

