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    Ирина Шейк удивила шикарной фигурой через месяц после родов

    • Сьогодні, 11:44
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    Модель опубликовала в Instagram фото в бикини

    Всего месяц назад Ирина Шейк впервые стала матерью: 21 марта модель родила своему возлюбленному, актеру Брэдли Куперу, дочь, а уже сегодня знаменитость публикует в Instagram фото в бикини.

    Многие сейчас могли подумать, что снимок Ирина нашла в архивах, однако подпись к посту говорит об обратном.

    «Перед закатом»,— коротко сообщила Шейк своим фолловерам, дополнив запись хэштегом #нынешняяситуация.

    Ирина Шейк
    Ирина Шейк


    Поклонники модели, разумеется, пришли в восторг и от факта публикации свежего кадра, и от фигуры Шейк. Доказательство тому — 85 тысяч лайков за каких-то два часа и сотни восторженных комментариев.

    Напомним, впервые о романе Ирины Шейк и Брэдли Купера заговорили в апреле 2015 года. Осенью прошлого года стало известно о том, что пара ждет первенца, а уже в марте 2017-го у них родилась дочь Леа де Сен Шейк Купер.

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