Свадьба Джамалы и Бекира Сулейманова

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Джамала и Бекир Сулейманов

26 апреля вышла замуж украинская исполнительница Джамала. Победительница Евровидения и её избранник Бекир Сулейманов провели свадебную церемонию в Исламском культурном центре

Пока в сети активно обсуждают фотографии с бракосочетания победительницы прошлогоднего Евровидения - Джамалы, «Главком» вспоминает, как развивались отношения счастливой пары на протяжении трёх лет.

История знакомства

Долгое время личная жизнь Джамалы оставалась тайной за семью замками. Девушка, воспитанная в крымско-татарских обычаях, тщательно оберегала своё личную жизнь от посторонних глаз, не была замечена в каких-либо любовных скандалах и интригах, показывала публике лишь то, что считала нужным. Cо своим будущим мужем певица познакомилась на одной из встреч крымских татар. Когда она узнала, что симпатичный парень из Симферополя экономист по образованию и далёк от творческой жизни, то даже слегка испугалась, что у них не найдётся общих тем для бесед.

«Сначала я очень волновалась о том, как музыкант и математик могут найти что-то общее. Но сейчас он мне очень помогает, именно своим математическим складом ума, понять, что происходит в музыке», - позже делилась Джамала в интервью.

Все сомнения отошли в сторону, когда молодые люди решили продолжить своё общение. То ли на почве патриотических настроений, то ли благодаря притяжению свыше, но после этой судьбоносной вечеринки пара подружилась. Творческой и ранимой по натуре Джамале приходилось часто обращаться к Бекиру за советом, крепким дружеским плечом и поддержкой.

«Мы в первую очередь друзья. Я рассказываю ему обо всех событиях дня, он мне – о своих новостях. Мы гуляем, смотрим вместе кино и щелкаем семечки»,- рассказывала девушка об отношениях.

Джамала и Бекир Сулейманов

Тяжелый нрав крымской красавицы

Об отношениях молодых людей стало известно в сентябре 2016-го, когда пара впервые появилась вместе на Манхэттенском фестивале короткометражных фильмов. После этого Джамала перестала скрывать факт своей влюблённости, принимала участие в романтических фотосессиях и даже посвятила своему избраннику авторскую романтическую композицию «Любить», исполнив её в эфире шоу «Голос». Несмотря на такое, казалось бы, сказочное развитие отношений под венец гордая Джамала не спешила.

«Мой парень уже не раз предлагал мне руку и сердце. Но я отшучиваюсь пока. Вначале я очень ждала этих слов, а он почему-то не спешил. Потом, когда он «созрел», я заартачилась: вот теперь жди, когда я снова захочу. Думаю, это те небольшие испытания, через которые должна пройти любая пара. Самое главное, что мы понимаем и поддерживаем друг друга. Любовь – это забота и желание быть причастным к жизни друг друга», - признавалась девушка.

Джамала и Бекир Сулейманов

Пъедестал на двоих

Знаковым событием для пары Джамала + Бекир стал песенный конкурс Евровидение. Именно Бекир стал тем человеком, который подтолкнул певицу к участию в нем и стал для неё опорой во время подготовительных этапов.

«Именно он способствовал тому, чтобы я пошла на Евровидение. Я говорила – «ни за что, никогда», а он мне просто расчертил график и сказал: вот «плюсы » вот «минусы » и я сказала: ну ладно», - вспоминает Джамала. Вся Украина с наблюдала трогательное видео прощания девушки со своим возлюбленным перед отъездом на Евровидение. Уже тогда стало ясно, что в случае победы Джамала просто обязана дать шанс этому преданному и безумно влюблённому в неё парню.

Долгожданное событие

«Я не хочу растворяться в муже, быть кому-то «второй половинкой». Терпеть не могу это выражение. Я – не половинка, я целая. Могу быть другом, помощницей но при этом мне важно не потерять себя», – так комментировала Джамала свое отношение к браку. Но любовь творит чудеса и заставляет идти на риск даже таких самодостаточных девушек как Джамала. И фантастические фотографии с бракосочетания двух влюблённых этому лишь подтверждение. Свадебная церемония прошла в Исламском Культурном центре, согласно всем крымско-татарским традициям. Джамала и Бекир уже успели поделиться своими эмоциями с друзьями и подписчиками в соцсетях.