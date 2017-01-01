Иван Дорн и Потап устроили рэп-баттл в соцсети



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Под фотографией Дорна в Instagram состоялся настоящий рэп-баттл.

После того, как Иван Дорн назвал агрессию РФ в Украине «ссорой двух собратьев», открестился от помощи бойцам АТО и убежал от журналистов, шоубизнесовая тусовка и поклонники исполнителя разделились на два лагеря: одни поддерживают артиста, другие - в шоке от просмотра интервью в Youtube. Ну а сам Ваня, продолжает снимать видеоклипы , записывать новые песни и гастролировать на территории РФ.

На своей страничке в соцсети Instagram скандальный певец опубликовал фотографию из ресторана и задумался над тем, как приготовить хинкали.

«Когда я взял хинкальку в руки, то вдруг задумался о том, какие пережил он муки, что б в той хинкальке быть потом... (орфография и пунктуация автора сохранены – Ред.)», - подписал снимок Дорн.





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«Подумай лучше не об этом, подумай лучше о другом, как холодцом быть жарким летом, или с яйцом б##ть пирогом», - продолжил «стих» Потап.

Поклонники артиста отметили в комментариях, что заведение в котором Дорн решил перекусить находится на набережной в Сочи.

«Не самое лучшее место, где делают хинкали. На набережной в Сочи лучше не кушать» - посоветовали артисту в соцсети.