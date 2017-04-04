Иван Дорн последовал примеру Лободы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Популярный украинский артист засветился в российской программе в компании Иосифа Пригожина и певицы Валерии.

Несмотря на то, что на востоке Украины идет война, украинские артисты продолжают выступать на территории России.

Просто не афишируют этого.

Напомним, что не так давно волна критики обрушилась на Светлану Лободу, которая стала гостьей российской программы «Пусть говорят».

Следующим героем информационной хроники стал Иван Дорн, который вместе с певицей Валерией и её мужем Иосифом Пригожиным снялся в программе на MTV. Об этом российская артистка написала на своей страничке в Instagram, пишет журнал Elle.

«Не буду раскрывать всех тайн, но сегодня снимали очень классную программу в замечательной компании (это только маленькая её часть). Обсуждали новый альбом Ивана Дорна», – написала Валерия.

Напомним, что это не первый «залет» Дорна. Два года назад он снимался в новогоднем огоньке в России, после чего его критиковали. Тогда за певца вступился телеведущий Сергей Притула. По его словам, артист тайно отдает на АТО десятки тысяч долларов, заработанных в России.