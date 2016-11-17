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    Шоу-біз

    Ivan Navi поздравил украинцев с Рождеством карпатской колядкой

    • Сьогодні, 18:11
    • Розсилка

    Молодой украинский исполнитель записал в студии колядку в сопровождении контрабаса за одну ночь.

    «Это моя любимая колядка с детства. Научили меня ее дедушка с бабушкой. Она для меня - самый ценный подарок на Рождество, поэтому в этом году хочу подарить ее и вам», - написал музыкант в соцсети.

     По словам певца, пару дней назад он проснулся с идеей, как должна звучать эта колядка в записи - только в сопровождении контрабаса.

    «Сразу побежал на студию, записали мы за одну ночь, а съемки видео и его монтаж заняли всего лишь один день. Очень хочу, чтобы традиции жили и передавались дальше, поэтому давайте колядовать вместе. Веселого Рождества!» - написал артист на своей Facebook-странице.

    Джерело: Styler.rbc.ua

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