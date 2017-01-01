Иван Ургант записал пародию на хит группы «Грибы»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ролик группы «Грибы» «Между нами тает лед» набирает популярность буквально со скоростью света! Клип уже успело посмотреть порядка 20 миллионов человек на YouTube.

Более того, композиция оказалась настолько зажигательной, что со своей версией успели выступить даже и многие звезды, включая певицу Наталью Чистякову-Ионову.

В Сети появилась и альтернативная версия: гастарбайтеры сняли настоящий клип на этот яркий весенний хит. Теперь же со своим видением ролика поспешил выступить и Иван Ургант. Ведущий шоу «Вечерний Ургант» решил подойти к делу со всей ответственностью: был объявлен конкурс, где каждому желающему принять участие в ролике было необходимо прислать на почту передачи свои снимки в спортивном костюме. Зрители явно вдохновились поставленной задачей!

Джерело: graziamagazine.ru