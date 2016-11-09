Иванка Трамп не будет работать с отцом и уйдет из семейного бизнеса

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Почему дочь Президента США решила отойти от дел

Оказывается, даже умнице-красавице Иванке Трамп не под силу брать на себя слишком много. Сразу после того как ее супруг Джаред Кушнер официально объявил о том, что присоединяется к аппарату Президента США (вопреки закону, запрещающему семейственность в политике), Иванка Трамп, бывшая верным соратником своего отца весь период предвыборной гонки, решила отойти от дел.

Причём в глобальном смысле: она не только отказалась появляться в Белом доме, но и собирается полностью оставить бизнес. По сообщению Vanity Fair, она продаёт свои акции в Trump International Hotel и выходит из состава директоров компании отца. Кроме того, она покидает руководящий пост в собственном модном бренде Ivanka Trump.

Неужели деятельная дочь Дональда Трампа будет сидеть сложа руки? По ее собственный словам, сейчас — самое время заняться семьёй и как следует обустроиться в Вашингтоне, куда Трампы-Кушнеры вынуждены переехать по долгу государственной службы главы семейства.

Новый дом Иванки Трамп

То ли Иванка уже удовлетворила своё честолюбие, поставив двух главных мужчин своей жизни в руководство самой могущественной страны мира, то ли и правда собирается быть примерной матерью троих детей, но в то, что она станет мамой-наседкой, верится с трудом. Скорее, серым кардиналом в юбке, раздающим домашним советы за ужином.

Джерело: graziamagazine.ru