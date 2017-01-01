Иванка Трамп займет должность советника Дональда Трампа в Белом доме

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Кабинет Иванки в Белом доме будет находиться по соседству с офисом ее супруга

О том, что в Белом доме бал правит Иванка Трамп - ни для кого не секрет. Теперь же положение дочери президента США будет закреплено на официальном уровне. Иванка станет госслужащим и займет неоплачиваемую должность помощника и советника Дональда Трампа.

О том, что Иванка, как и ее муж Джаред Кушнер, станет одной из наиболее приближенных к Дональду Трампу персон, стало известно еще 20 марта. Тогда новость вызвала волну негодования, ведь предполагалось, что должность Трамп займет неофициально, что значило бы, что она не должна раскрывать свое финансовое положение и в принципе не ограничена официальными этическими рамками. Теперь же гражданам США волноваться не о чем. В своем новом положении дочь президента США обязана соблюдать правила поведения, определенные для сотрудников федеральных служб.



«Я знаю, что у некоторых возникли опасения по поводу того, что я буду советницей президента в качестве частного лица при добровольном соблюдении всех этических норм. Так что теперь я официально буду неоплачиваемой сотрудницей Белого дома, и ко мне будут применимы те же правила, что и к другим сотрудникам федеральных служб», - говорится в заявлении Иванки Трамп по поводу ее нового назначения.

Напомним, что супруг Иванки Трам Джаред Кушнер официально занимает пост старшего советника президента США. Кабинет Иванки в Белом доме будет находиться по соседству с офисом ее супруга - в западном крыле Белого дома, недалеко от Овального кабинета.

Джерело: Spletnik