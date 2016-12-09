Из-за Дональда Трампа переругался весь Голливуд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Победа Трампа на выборах разделила на два лагеря не только простых американцев, но и голливудскую элиту.

На светских раутах и красных дорожках теперь обсуждают не новую коллекцию Elie Saab и даже не достижения профсоюзов Бродвея, а то будущее, к которому поведет Трамп Америку. В соцсетях звезды тоже не стесняются в выражениях.

Абсолютная любимица киноиндустрии Мерил Стрип, получив «Золотой глобус», сочла необходимым высказаться публично. Со сцены отеля «Беверли Хилтон» Мэрил резко раскритиковала Трампа, припомнив ему историю, когда он позволил себе передразнить репортера-инвалида.

«Человек, способный на такое поведение, не может и не должен вести за собой», - возмутилась Стрип.