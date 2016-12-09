Из-за Дональда Трампа переругался весь Голливуд
- Сьогодні, 17:27
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Победа Трампа на выборах разделила на два лагеря не только простых американцев, но и голливудскую элиту.
На светских раутах и красных дорожках теперь обсуждают не новую коллекцию Elie Saab и даже не достижения профсоюзов Бродвея, а то будущее, к которому поведет Трамп Америку. В соцсетях звезды тоже не стесняются в выражениях.
Абсолютная любимица киноиндустрии Мерил Стрип, получив «Золотой глобус», сочла необходимым высказаться публично. Со сцены отеля «Беверли Хилтон» Мэрил резко раскритиковала Трампа, припомнив ему историю, когда он позволил себе передразнить репортера-инвалида.
«Человек, способный на такое поведение, не может и не должен вести за собой», - возмутилась Стрип.
Резонансная речь Мерил Стрип была встречена аплодисментами коллег и слезами расчувствовавшейся Керри Вашингтон.
Против кандидатуры Трампа во время президентской гонки высказывались Барбра Стрейзанд, Майли Сайрус, Мадонна, Роберт Дауни-младший, Скарлетт Йоханссон, Марк Руффало, Джулианна Мур, Нил Патрик Харрис, Леонардо Ди Каприо, Джастин Тимберлейк и Сара Джессика Паркер. Некоторые селебрити и вовсе заявили, что в случае его победы навсегда покинут Америку и переедут жить в Канаду. Однако с тех пор о массовом отъезде знаменитостей из Соединенных Штатов ничего не слышно.
Выступать на инаугурации Трампа, по сообщениям западных СМИ, отказались Элтон Джон, Моби, Селин Дион и Андреа Бочелли, и об этом много пишут в прессе. Однако группа поддержки у будущего президента тоже сильная: Джон Войт, Клинт Иствуд, Майк Тайсон, Кид Рок, Стивен Болдуин, Чарли Шин, Брюс Уиллис, Николь Кидман, Стивен Сигал и многие другие активно агитируют за него.
Брюс Уиллис поддерживал Трампа, а вот его старшая дочь, актриса Румер Уиллис, голосовала за Хиллари Клинтон. После того как огласили результаты выборов, Румер довольно резко высказалась в своем личном блоге Instagram: в ее аккаунте появилось фото Трампа с подписью:
«Я не могу уважать человека, который не уважает меня».
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян голосовала за Клинтон:
«Я за Хиллари, потому что считаю, что она будет наилучшим образом представлять нашу страну и наиболее квалифицирована для этой работы.»
А вот муж Ким - рэпер Канье Уэст - принял сторону Дональда Трампа. Настоящая демократия в отдельно взятых ячейках общества.
Николь Кидман родилась в Австралии, однако имеет и американское гражданство. Актриса считает, что нужно дать новому президенту шанс:
«Дональд Трамп уже избран, так что теперь мы обязаны поддержать нашего президента».
Стивен Сигал поздравил Трампа с «потрясающей победой» и пожелал смотреть вперед, чтобы сделать Америку великой, а Вупи Голдберг заявила, что за него наверняка проголосовали все расисты. Кид Рок убежден, что страной должен управлять бизнесмен, поэтому Дональд Трамп - лучший выбор, а Бейонсе мечтала, чтобы ее дочь выросла в стране, которой управляет женщина.
Сейчас трудно найти селебрити, не озвучивших свою позицию относительно результатов выборов. Однако почти наверняка «элита» еще лишь незначительное время поиграет в социальную активность, подразнит таблоиды громкими высказываниями и категоричными репликами, после чего успокоится. Ряд вчерашних противников Трампа, в числе которых, например, Леонардо Ди Каприо, уже всеми силами налаживают с ним отношения. А главный редактор американского Vogue Анна Винтур, участвовавшая в предвыборной кампании Хиллари Клинтон и критиковавшая политику Трампа, извинилась перед ним на страницах газеты The Mirror.
По материалам: Hello!