Известная голливудская актриса снялась топлесс для обложки глянца
- Сьогодні, 13:44
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celebrityhive.com
София Бутелла порадовала поклонников откровенным фотосетом для Malibu Magazine
София Бутелла, звезда «Kingsman: Секретная служба», которую совсем скоро можно будет увидеть на большом экране в новой «Мумии» с Томом Крузом, решила подогреть интерес к фильму за счет «горячей» фотосессии для нового номера издания Malibu Magazine, появившись на страницах фотосета топлесс.
«Мумия», представляющая собой ремейк старой франшизы с Бренданом Фрейзером, появится на экранах мировых кинотеатров в начале июня 2017. В фильме, помимо Софии Бутелла и Тома Круза, снялись также Аннабелль Уоллис и Рассел Кроу.
Фото: celebrityhive.com