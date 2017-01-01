Известная голливудская актриса снялась топлесс для обложки глянца

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София Бутелла порадовала поклонников откровенным фотосетом для Malibu Magazine

София Бутелла, звезда «Kingsman: Секретная служба», которую совсем скоро можно будет увидеть на большом экране в новой «Мумии» с Томом Крузом, решила подогреть интерес к фильму за счет «горячей» фотосессии для нового номера издания Malibu Magazine, появившись на страницах фотосета топлесс.

«Мумия», представляющая собой ремейк старой франшизы с Бренданом Фрейзером, появится на экранах мировых кинотеатров в начале июня 2017. В фильме, помимо Софии Бутелла и Тома Круза, снялись также Аннабелль Уоллис и Рассел Кроу.

Фото: celebrityhive.com



