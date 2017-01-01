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    Известная голливудская актриса снялась топлесс для обложки глянца

    • Сьогодні, 13:44
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    celebrityhive.com

    София Бутелла порадовала поклонников откровенным фотосетом для Malibu Magazine

    София Бутелла, звезда «Kingsman: Секретная служба», которую совсем скоро можно будет увидеть на большом экране в новой «Мумии» с Томом Крузом, решила подогреть интерес к фильму за счет «горячей» фотосессии для нового номера издания Malibu Magazine, появившись на страницах фотосета топлесс.

    «Мумия», представляющая собой ремейк старой франшизы с Бренданом Фрейзером, появится на экранах мировых кинотеатров в начале июня 2017. В фильме, помимо Софии Бутелла и Тома Круза, снялись также Аннабелль Уоллис и Рассел Кроу.

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    Известная голливудская актриса снялась топлесс для обложки глянца
    Известная голливудская актриса снялась топлесс для обложки глянца
    Известная голливудская актриса снялась топлесс для обложки глянца
    Известная голливудская актриса снялась топлесс для обложки глянца
    Известная голливудская актриса снялась топлесс для обложки глянца
    Известная голливудская актриса снялась топлесс для обложки глянца
    Известная голливудская актриса снялась топлесс для обложки глянца
    Известная голливудская актриса снялась топлесс для обложки глянца
    Известная голливудская актриса снялась топлесс для обложки глянца
    Известная голливудская актриса снялась топлесс для обложки глянца
    Известная голливудская актриса снялась топлесс для обложки глянца
    Известная голливудская актриса снялась топлесс для обложки глянца

    Фото: celebrityhive.com



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