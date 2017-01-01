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    Известный фитнес-тренер Анита Луценко возвращается в популярное телешоу

    • Сьогодні, 16:49
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    Анита не будет лично тренировать участников, а заменит певицу Яну Соломко

    Популярный фитнес-тренер и экс-ведущая проекта «Взвешенные и счастливые» Анита Луценко возвращается в эфир канала СТБ.

    Анита, которая впервые стала мамой летом прошлого года, вновь будет вести популярное шоу о похудении. Причем на этот раз в новом качестве.

    О своем возвращении в шоу рассказала сама Луценко в соцсети, а телеканал раскрыл подробности их сотрудничества.

    «В этом году бороться с лишним весом за новое, здоровую жизнь будут семейные пары. Меняться участникам, прививая любовь к спорту, помогут тренеры шоу - Вячеслав Узелков и Марина Боржемська-Узелкова. А Анита Луценко станет для толстяков не просто поддержкой, а профессиональным психологом и советчиком во время испытаний», - цитирует руководителя проекта «Взвешенные и счастливые».

    В новом сезоне, который стартует в сентябре этого года, Анита не будет лично тренировать участников, а заменит певицу Яну Соломко.

    «В этом сезоне мы хотели, чтобы ведущая не просто выступала поддержкой для участников, а была максимально вовлечена в процесс похудения и прохождения испытаний. Такого эффекта можно добиться только с человеком, который понимает« кухню »проекта изнутри. Анита прекрасно знает все подводные камни «взвешенных ... », ее опыт пяти предыдущих сезонов показал, что она умеет по-настоящему мотивировать толстых людей не сдаваться и продолжать борьбу с лишними килограммами», - рассказали в СТБ.

     

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