Известный фитнес-тренер Анита Луценко возвращается в популярное телешоу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анита не будет лично тренировать участников, а заменит певицу Яну Соломко

Популярный фитнес-тренер и экс-ведущая проекта «Взвешенные и счастливые» Анита Луценко возвращается в эфир канала СТБ.

Анита, которая впервые стала мамой летом прошлого года, вновь будет вести популярное шоу о похудении. Причем на этот раз в новом качестве.

О своем возвращении в шоу рассказала сама Луценко в соцсети, а телеканал раскрыл подробности их сотрудничества.

«В этом году бороться с лишним весом за новое, здоровую жизнь будут семейные пары. Меняться участникам, прививая любовь к спорту, помогут тренеры шоу - Вячеслав Узелков и Марина Боржемська-Узелкова. А Анита Луценко станет для толстяков не просто поддержкой, а профессиональным психологом и советчиком во время испытаний», - цитирует руководителя проекта «Взвешенные и счастливые».

В новом сезоне, который стартует в сентябре этого года, Анита не будет лично тренировать участников, а заменит певицу Яну Соломко.

«В этом сезоне мы хотели, чтобы ведущая не просто выступала поддержкой для участников, а была максимально вовлечена в процесс похудения и прохождения испытаний. Такого эффекта можно добиться только с человеком, который понимает« кухню »проекта изнутри. Анита прекрасно знает все подводные камни «взвешенных ... », ее опыт пяти предыдущих сезонов показал, что она умеет по-настоящему мотивировать толстых людей не сдаваться и продолжать борьбу с лишними килограммами», - рассказали в СТБ.