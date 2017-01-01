Известный продюсер объяснил, почему Киркоров и Басков боятся ехать в Украину

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Продюсер Владимир Бебешко, фото: Станислав Груздев

Российские артисты боятся, что им перекроют каналы для выступлений в РФ после поездок в Украину – Бебешко

Известный украинский продюсер Владимир Бебешко в интервью «Главкому» рассказал, почему такие популярные эстрадные артисты России, как Филипп Киркоров или Николай Басков, перестали ездить на гастроли в Украину. По словам продюсера, дело отнюдь не в том, что артистов не пускают на территорию Украины.

«Не пускают только тех, кто откровенно оскорбляет нашу страну, выступает с провокациями, и тех, кто незаконно заезжает в аннексированный Крым. И вот почему другие сюда не едут: Киркоров не приезжает или Басков? Потому что они боятся. Боятся не нас, а своих. Боятся, что они вернутся назад, а им скажут: ага, вы были у бандеровцев, мы вам сейчас перекроем каналы», - объяснил Бебешко.

По словам продюсера, например Александр Малинин, который недавно давал большой сольный концерт в киевском Дворце «Украина» специально не дал на официальном сайте объявление об украинском концерте, так как остерегается последствий.

Владимир Бебешко также дал свою оценку действиям украинских артистов, которые ездят на гастроли в Россию. «Это на совести каждого артиста. Я не имею права никого осуждать. Потому, чтобы сделать «ай-ай-ай», наша страна должна принять закон: ездить в Россию запрещено, кто будет ездить - будет наказан. Впрочем, тогда это будет касаться и полтора миллиона работников, которые сидят в Москве. Просто они не публичные люди, их никто не знает, но они там, чтобы семью прокормить. Их нельзя за это осуждать. Поэтому и артистам, хоть они и публичные, я не могу делать замечания», - отметил продюсер.

В свою очередь, проект продюсера «Пающие трусы» перестал ездить на гастроли в РФ, а переориентировался на страны Прибалтики и дает концерты там.