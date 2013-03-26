Известный украинский хореограф нашла работу в российском шоу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хореограф Татьяна Денисова

Татьяна Денисова станет новым судьей в российском проекте «Танцы»

Известный украинский хореограф, один из постоянных членов жюри украинского телепроекта «Танцюють всі!», который был закрыт после 9 сезонов, Татьяна Денисова назначена новым судьей российского аналога танцевального шоу. Как пишет «Лайф.ру», Денисова заменит в кресле жюри проекта «Танцы» другого знаменитого хореографа — Егора Дружинина.

Отмечается, что Татьяна — основатель и руководитель танцевального коллектива JB ballet в Германии — уже знакома российским зрителям. Хореограф появлялась в качестве приглашенного члена жюри и ставила номера участникам.

По словам Денисовой, благодаря танцевальным проектам огромное количество молодежи приобщилось к танцевальной культуре.

Напомним, Денисова родилась в России, в Калининградской области, в семье моряка и воспитательницы детского сада. В возрасте двух лет вместе с семьей переехала в Севастополь, куда направили работать ее отца. С пяти до десяти лет занималась художественной гимнастикой. В десять лет начала заниматься танцами.

Впоследствии, пройдя непростой отбор (тридцать человек на место), поступила в Ленинградское хореографическое училище им. А. Вагановой. Однако, по семейным обстоятельствам, не окончила обучение в Санкт-Петербурге.

Позже, продолжила обучение в Киевском национальном университете культуры и искусств, где собрала собственный коллектив, в котором выступала хореографом и танцовщицей. На то время ей был всего лишь 21 год.

Около тех лет Денисова работала в Киеве со своим балетом. Параллельно преподавала хореографию в Киевском эстрадно-цирковом колледже. Именно здесь ее заметили зарубежные агенты и в течение длительного времени предлагали сотрудничество. Наконец Татьяна согласилась на переезд и уехала в Германию вместе с группой в 2004 году, где они интенсивно выступают до сих пор. Кроме этого, Татьяна работает хореографом и режиссером-постановщиком многочисленных шоу и цирковых номеров в нескольких странах Европы.

В Украину Татьяну вернуло телевидение. В 2009 году она стала членом жюри и хореографом проекта «Танцюють всі!». Специализируется на стилях диско и бродвей.