Изысканный минимализм: королева Летиция посетила литературную премию

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44-летняя супруга короля Филиппа VI вновь дала повод поговорить о ее изысканном стиле

После праздничных пасхальных мероприятий испанская королева Летиция вернулась к своим повседневным делам и рабочим обязанностям.

Вчерашний вечер Летиция провела в творческой атмосфере. Королева посетила ежегодную церемонию вручения премий в области детской литературы «Пароход» и «Широкий угол» в Мадриде.

44-летняя супруга короля Филиппа VI вновь дала повод поговорить о ее изысканном стиле. В этот вечер на ней были классические брюки клеш с завышенной талией и белая блузка с открытыми плечами.

Летиция решила не дополнять образ никакими аксессуарами, кроме клатча и серег. На ее лице был, как всегда, красивый вечерний макияж и красивая пышная укладка.

Джерело: ТСН