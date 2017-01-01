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    Шоу-біз

    Изысканный минимализм: королева Летиция посетила литературную премию

    • Сьогодні, 12:22
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    44-летняя супруга короля Филиппа VI вновь дала повод поговорить о ее изысканном стиле

    После праздничных пасхальных мероприятий испанская королева Летиция вернулась к своим повседневным делам и рабочим обязанностям.

    Вчерашний вечер Летиция провела в творческой атмосфере. Королева посетила ежегодную церемонию вручения премий в области детской литературы «Пароход» и «Широкий угол» в Мадриде.

    44-летняя супруга короля Филиппа VI вновь дала повод поговорить о ее изысканном стиле. В этот вечер на ней были классические брюки клеш с завышенной талией и белая блузка с открытыми плечами.

    Летиция решила не дополнять образ никакими аксессуарами, кроме клатча и серег. На ее лице был, как всегда, красивый вечерний макияж и красивая пышная укладка. 

    Джерело: ТСН

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