К черту физику: самые безумные экшн-сцены «Форсажа»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Форсаж» в далеком 2001 году начинался как гоночная франшиза, но за прошедшие 16 лет превратился в фестиваль зрелищных, адреналиновых и зачастую абсолютно безумных погонь, взрывов и каскадерских трюков.

Мы решили вспомнить самые яркие (пусть, по большому счету, и абсолютно нереальные) экшн-сцены «Форсажа».

Сцена с нефтевозом в «Форсаж 4»

После «Двойного» и «Тройного форсажа» вышедший в 2009 году «Форсаж 4» ознаменовал своеобразное «возвращение к корням» - и потому не удивительно, что стартовая сцена четвертой серии отчасти «позаимствована» из стартовой сцены самого первого «Форсажа». Правда, на этот раз создатели фильма подняли ставки, подключив к действу 18-колесный нефтевоз, который добавляет адреналина, угрожая взорваться в любой момент.

Сцена с гонками по стройке в «Тройной форсаж: Токийский дрифт»

«Токийский дрифт» - один из самых противоречивых и откровенно недооцениваемых фильмов франшизы, который, однако, изобилует зрелищными моментами (чему в немалой степени помогают мощные «японцы» и живописные токийские трассы). Пожалуй, одна из самых ярких сцен «Тройного форсажа» приходится на начало фильма – с гонками по стройке и рекордным (по крайней мере, на тот момент существования «Форсажа») количеством разрушений.

Сцена с приземлением авто на яхту в «Двойной форсаж»

Опоздал к отплытию? Не беда – любую яхту можно догнать, если сначала как следует разогнаться, а потом четко приземлиться на борт. Пусть в этой сцене нет будущей визитной карточки «Форсажа», будоражащих воображение взрывов, в общий посыл «черт с ней, с физикой» происходящее вполне себе укладывается.

Ограбление поезда в «Форсаж 5»

«Форсаж 5» - это тот момент, когда про уличные гонки все уже забыли, а время прыжков из небоскребов и езды наперегонки с подводными лодками еще не наступило. Что же остается? Старое доброе ограбление поезда, приправленное мощными авто.

Прыжок из небоскреба в «Форсаж 7»

Еще одна сложно выполнимая рекомендация по выживанию от звезд «Форсажа»: если вы застряли в небоскребе в компании врагов, открывших по вам огонь – смело садитесь в машину и гоните по прямой, надеясь перелететь в соседнее здание (на самом деле нет). К моменту выхода «Форсажа 7» создатели франшизы с физикой давно и надолго попрощались, поэтому машины в седьмой главе делают ровно то, что прикажет им Доминик Торетто – даже если он приказывает летать.

Бесконечная взлетная полоса в «Форсаж 6»

«Форсаж 6» - а точнее, финальная сцена с грузовым самолетом – игнорирует все точные науки и физические явления, от гравитации до силы удара. Команда Доминика Торетто наконец-то выросла в почти полноценных супергероев, которым нипочем что физика, что география. Сцена с попытками грузового самолета взлететь продолжается целых 13 минут – в реальности для такого хода потребовалась бы взлетная полоса длиной в 46 километров, тогда как официальная протяженность самой большой взлетной полосы в мире – всего 4 километра.

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Авто на парашютах в «Форсаж 7»

Самое интересное заключается в том, что полет на автомобилях под куполами парашютов – лишь начало почти 15-минутной экшн-сцены, в которой Брайан успевает не только успешно приземлиться, но и спасти Рэмси, сразиться с Тони Джа, сбежать с падающего в пропасть автобуса и приземлиться на крышу автомобиля Летти. Заканчивается же это великолепие, опровергающее законы физики и человеческие возможности заодно, Домиником Торетто, который на полной скорости форсирует обрыв.

Гонки на танках в «Форсаж 6»

Квинтэссенция посыла «к черту физику» приходится на шестой «Форсаж», где создатели вообще забыли о таком понятии, как реализм – и, чтобы подчеркнуть, насколько им на него плевать, подвезли на съемки самый что ни на есть настоящий танк, с которым сначала развлекается Оуэн Шоу (Люк Эванс), а затем Летти (Мишель Родригес) использует его в качестве трамплина для абсолютно безумного прыжка (прямиком в объятия Доминика, а не лицом в асфальт, как это произошло бы в реальной жизни).

Джерело: Киноафиша