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    Шоу-біз

    Как девочка: четырехлетний сын Меган Фокс надел платье на детский праздник

    • Сьогодні, 16:47
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    Похоже, дети знаменитостей все чаще игнорируют свою гендерную принадлежность и плюют на условности, связанные с выбором гардероба.

    Недавно сын Шарлиз Терон был замечен в платье принцессы, а теперь и четырехлетний сын Меган Фокс надел на праздник девчачий наряд.

    И если в случае с сыном Терон некоторые могли предположить, что мальчик просто берет пример со своей сестренки, то в семье Брайана Остина Грина и Меган Фокс такой пример показывать некому. Старшие сыновья пары, Бодхи (3) и Ноа (4), часто носят платья, цветные лосины и туники. Вчера семейство было замечено в Калабасасе на парковке, когда Брайан с сыновьями направлялся домой после детского праздника. Ноа был одет в длинное синее платье, а на его плече красовалась ярко-розовая сумка. Бодхи был одет чуть скромнее, однако и он остановился на ярких цветных лосинах.

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    Как девочка: четырехлетний сын Меган Фокс надел платье на детский праздник
    Как девочка: четырехлетний сын Меган Фокс надел платье на детский праздник
    Как девочка: четырехлетний сын Меган Фокс надел платье на детский праздник
    Как девочка: четырехлетний сын Меган Фокс надел платье на детский праздник

    Джерело: popcornnews

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