Как инсульт повлиял на Моисеева: артист работает кассиром в театре Бабкиной

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После болезни Борис Моисеев пересмотрел свой образ жизни

В 2010 году Борис Моисеев перенес инсульт. Справиться с последствиями заболевания он не смог. В связи со своей болезнью он теперь редко появляется на публике и совсем отказался от концертов. Коллега артиста Надежда Бабкина предложила ему стать хореографом, но он отказался, сообщает Sobesednik. «Это все в прошлом. Я хочу сесть в кассу. Буду работать с десяти утра до двух дня, а потом с трех и до семи вечера!», — заявил Борис.

Борис Моисеев работает в театре артистки кассиром. «Будет триумф. Сейчас я отбираю новый материал, продумываю номера. Я обязательно удивлю, и еще не раз», — пообещал Моисеев.

После болезни Борис Моисеев пересмотрел свой образ жизни. Он пришел к Богу. «Я и раньше был верующим, но не до такой степени, – говорит артист. – После инсульта во мне произошел перелом. Я хожу в храмы, молюсь, разговариваю с Богом». С нового места работы Моисеев уходил в приподнятом настроении. «Продажи повысились в сто раз!», – поделился своими успехами певец.