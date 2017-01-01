Как Дорн в Киеве бегал от журналистов

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Артист не захотел комментировать свое недавнее интервью российским СМИ

Журналисты одного из украинских телеканалов попытались взять комментарий у певца Ивана Дорна, который недавно попал в скандал из-за интервью российскому блогеру. В беседе артист назвал войну между Украиной и Россией «ссорой братских народов», это вызвало волну возмущения в СМИ.

В течение нескольких дней журналистам не удавалось связаться ни с певцом, ни с его представителями, тогда репортеры решили подловить артиста. Съемочной группе телеканала удалось встретить певца на одной из заправок Киева. Однако Иван Дорн не захотел общаться с прессой. На просьбу журналистки дать комментарий по поводу своего недавнего интервью артист не ответил и быстро скрылся в другой стороне заправочного комплекса.

Позже артист все-таки пообщался с журналисткой, он объяснил, что не намерен ничего комментировать, и сделал журналистам замечание из-за того, что они подловили его во время поездки с дочерью, которая ждала отца в авто. «Вырванные из контекста фразы я комментировать не собираюсь. Я музыкой для страны делаю больше, чем вырванные из контекста фразы», – сказал Дорн в комментарии ТСН.

Джерело: Апостроф