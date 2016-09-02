Как изменилось «идеальное» женское тело за 100 лет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В некоторых случаях контрасты между десятилетиями шокируют

На протяжении 20-го и 21-го веков основная идея «идеальной формы тела» для женщин менялась почти так же часто, как и модные тенденции. В некоторых случаях контрасты между десятилетиями шокируют и в то же время говорят об общественных настроениях.

Если вы когда-нибудь поймаете себя на мысли, что желаете иметь такую же талию, как у очередной голливудской актрисы, или ноги, как у любимой певицы, запомните: медийная концепция идеального женского тела не является статичной.

Списки «самых красивых людей года» - это лишь олицетворение того, что накопилось на поверхности поп-культуры. Силуэт идеальной женщины возникает под влиянием моды, фильмов, музыки и даже политики, и он меняется год за годом. Именно поэтому физические качества, которые мы принимаем сегодня, часто расходятся с идеалами предыдущих поколений. И чтобы доказать это, предлагаем взглянуть на эволюцию женской фигуры за последнее 100 лет.



1910-е. Девушка Гибсона

Олицетворением 1900-х годов стала «девушка Гибсона». Иллюстратор Чарльз Гибсон в начале двадцатого столетия был самым популярным fashion-фотографом Америки. Его виденье идеальной фигуры и внешности транслировалось на страницах модных журналов LIFE, Collier’s и Harper’s по всему миру. Девушка Гибсона в 1900-е годы была похожа на популярную современную певицу Бейонсе. Женщины пытались любыми средствами скопировать фигуру, которая своими изгибами напоминала цифру 8. Для этого талию максимально затягивали в корсет, чтобы бедра и грудь казались больше, чем на самом деле. Девушкам того времени не достаточно было иметь хорошенькое лицо. Сексуальная фигура обязывала женщину быть загадочной, по-королевски высокомерной и гордой.





1920-е. Девушка-хлопушка

Девушки в 1920-е годы попрощались со статной фигурой, выразительными изгибами и сексуальными нарядами. В отличие от холодной красоты предыдущего десятилетия, «хлопушки» - это веселые, открытые девушки, которые постоянно находятся в движении. Преувеличенные изгибы идеальной «фигуры Гибсона» исчезли, а их место занял маленький бюст и по-мальчишески узкие бедра.



Эталон женской фигуры потерпел кардинальных изменений, а вместе с ним изменился фасон одежды. Линия талии в платье переместилась на несколько сантиметров ниже пупка, тем самым обосновывая моду на узкие бедра. Несмотря на то, что фокус сместился вниз к ногам, где из-под короткого подола до колен могли игриво показаться подвязки, девушкам в 1920-е годы явно не хватало сексуальной привлекательности.





1930-е. Плавные изгибы

В 1930-х годах мода снова меняется. Это были времена Великой Депрессии, экономического кризиса и повальной безработицы, резкого разделения общества на богатых и бедных. Экономия и практичность повседневной одежды резко контрастируют с роскошью туалетов элитных вечеринок.



В результате из моды уходит надоевший плоский прямоугольный силуэт 1920-х годов. Вновь делается акцент на «женственность»: грудь, талию, бедра. Вновь в моде декольте, но если спереди оно достаточно сдержанное, то сзади спина оголяется фактически полностью. Линия талии поднимается с бедер на свое естественное место.





1940-е. Сила

1940-е года – это не «Прощай оружие», это «прощайте плавные изгибы 30-х годов». Благодаря Второй Мировой войне, по военному широкие, квадратные и агрессивные плечи стали трендом этого десятилетия. Угловатость – является олицетворением идеальной женской фигуры. Даже бюстгальтеры начинают выпускать с заостренными чашечками, которые называли «пуля» и «торпеда». Идеальное телосложение по-прежнему не требовало от женщин физических упражнений, но привлекательной стала не изящная и хрупкая девушка 1930-х, а высокая женщина, с длинными ногами и квадратным силуэтом. Кроме внешних изменений, общество требовало внутренних перемен. Некогда милые и сексуальные девушки стали более властными, возможно из-за того, что на их плечи лег весь груз ответственности, пока мужчины были заняты на поле боя.







1950-е. Песочные часы

Идеалом красоты 1950-х годов стала Мэрилин Монро —пухленькая блондинка с подкрученными волосами до плеч, "зовущими" губами, пышной грудью, бедрами и талией.

Наряды по форме должны были повторять песочные часы. Под них подбирались туфли и даже тапочки на каблуках. Макияж: преобладает сексуальность, яркая помада, розовые щечки, цветущий вид, естественные брови и легкомысленная мушка между бровей или около губ.

Очень женственными и сексуальными были прически со средней длиной волос. Веселые кудряшки придавали облику женщины сексуальность и некоторую наивность, которая очень восхищает мужчин. Самым ярким образом такой прически является прическа Мэрилин Монро.

1960-е. Худышка

1960-е годы ознаменовались молодежной и сексуальной революцией. Юные и дерзкие, наверное, впервые в истории заявили о создании своего мировоззрения, своей музыки и своей моды.

В это время на смену телесным и чувственным женщинам приходят худоба, анорексия и девочка-мальчик по имени Твигги. Именно в это время появляются молодежная мода, яркие цвета, мини-юбки, унисекс, крупная бижутерия. Макияж: подчеркнуто невинный, бледные губы с блеском, яркие глаза со стрелками и нежный цвет лица. В идеале взрослая женщина должна выглядеть как девочка-подросток.

1970-е. Диско-дива

Диско! Комбинезоны! Высокие платформы! Это десятилетие было похоже на сплошную вечеринку. Но «тусовщица дня» по-прежнему должна была поддерживать стройную и спортивную фигуру, чтобы иметь возможность демонстрировать все сумасшедшие наряды эпохи на танцполе. Как оказалось, синтетические ткани, такие как полиэстер и спандекс, намного ярче, но гораздо более требовательны к силуэту, чем ткани из прошлого. Общий идеал фигуры остается худым, но легкие изгибы начинают возвращаться в моду.





1980-е. Супермодель

В 1980-е годы в мире безраздельно властвовали супермодели. Эти высокие, длинноногие женщины стали воплощением нового женского идеала. Модели, как Эль Макферсон, Наоми Кэмпбелл и Линда Евангелиста сходят из подиумов и вторгаются в самое сердце поп-культуры: кино и музыку.

1980-е – это также эпоха фитнеса, аэробики и бега трусцой, благодаря телевизионным урокам с Джейн Фонда. Впервые наличие подтянутых и рельефных мышц становится приемлемым и желательным для женщины.

1990-е. Героиновый шик

Супермодели все еще управляют миром, только они уменьшились в размере. Худощавая, изнеможенная и миниатюрная фигура Кейт Мосс стала эталоном всего десятилетия. Скептики называли ее силуэт «героиновым шиком», который был несовместим с роскошным и царственным образом супермоделей 80-х. Мешковатые джинсы, свитер oversize и аромат унисекс – все эти модные тренды были созданы специально для того, чтобы подчеркнуть андрогинный вид девушек. Голливуд не остался в стороне и подхватил моду на худощавых женщин. Олицетворением этой эпохи в кино стала актриса Вайнона Райдер. Она была настолько миниатюрной, что комик Бен Стиллер однажды сказал: «Она, как маленькая статуэтка на журнальном столике!».

2000-е: Подтянутая девушка



Супермодель Жизель Бундхен, по мнению модного журнала Vogue, вернула в моду сексуальность. Именно ей приписывают окончание эпохи «героинового шика». Исчез бледный, изможденный и худощавый образ 90-х годы. В 2000-х мы вступили в эпоху естественных легких изгибов, груди среднего размера, плоских животов и бронзового загара.

Жизель долгое время считалась «самой красивой девушкой в мире», украшала собой обложки самых известных журналов и дефилировала на красной ковровой дорожке с Леонардо ДиКаприо под руку. Голливудские актрисы нанимали целые команды фитнес-тренеров, диетологов и наносили автозагар в несколько слоев во время сезона наград, пытаясь дотянуться до эталона десятилетия.





2010-е: Большие изгибы

Два слова: аппетитные формы. Это эталон нынешнего десятилетия. Ники Минаж и Джей Ло возносят хвалы Господу в своих песнях за то, что он наградил их аппетитными формами. В 2010 году обтягивающие и миниатюрные платья, короткие шорты и глубокие декольте – это самая подходящая одежда, которая лучше всего подчеркивает достоинства фигуры. Если в 50-е годы женщины принимали биодобавки, чтобы добавить изгибов худощавей фигуре, то современные женщины не стесняются накладок на ягодицы и даже пластической хирургии по увеличению той самой пятой точки. Но современной женщине недостаточно просто иметь великолепную фигуру. В 2010 году она должна источать сексуальность, быть уверенной в себе, дерзкой и откровенной.

Эталоны женской фигуры, как и все остальное в поп-культуре, являются всего лишь модной тенденцией. Как писала комедийная актриса Тина Фей в своей книге: «Теперь каждая девушка должна иметь голубые кавказские глаза, полные губы, как у испанок, курносый носик, гладкую азиатскую кожу с калифорнийским загаром, попу, как у ямайских танцовщиц, длинные шведские ноги, маленькие японские ступни, бедра девятилетнего мальчика, руки, как у Мишель Обамы, и кукольную грудь». Вместо того, чтобы преследовать эти нелепые, навязанные СМИ идеалы красоты, примите с гордостью то, что досталось вам от природы.

Источник: miridei.com