На торжество к Оксане. Кума двух украинских президентов с размахом отгуляла юбилей

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Поздравить Билозир приехали представители политического и шоубизнесового бомонда

Вчера, 30 мая, известная украинская певица, народный депутат, Народная артистка, а также кума президентов Виктора Ющенко и Петра Порошенко Оксана Билозир праздновала свое 60-летие.

Торжество проходило в элитном киевском ресторане с восточной кухней SahPlov.

Поздравить звездную именинницу приехали представители политического и эстрадного бомонда.

Среди гостей были Народные артисты Ирина Билык, Иво Бобул, Павел Зибров, Нина Матвиенко, третий президент Украины Виктор Ющенко и первая леди Украины Марина Порошенко, а также другие украинские политики и артисты.

Гости юбилея Билозир активно публиковали в соцсетях фото с приздника, а также поздравления имениннице.

Оксана Билозир также рассыпалась в благодарностях за поздравления своим близких и друзьям.

Как сообщал ТСН, среди подарков народной артистке Украины были картины и даже большой торт, также именинницу буквально задарили цветами. Многие гости облачились в роскошные дизайнерские вышиванки, а Марина Порошенко отдала предпочтение платье-вышиванке.