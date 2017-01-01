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    Шоу-біз

    На торжество к Оксане. Кума двух украинских президентов с размахом отгуляла юбилей

    • Сьогодні, 14:15
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    Поздравить Билозир приехали представители политического и шоубизнесового бомонда

    Вчера, 30 мая, известная украинская певица, народный депутат, Народная артистка, а также кума президентов Виктора Ющенко и Петра Порошенко Оксана Билозир праздновала свое 60-летие.

    Торжество проходило в элитном киевском ресторане с восточной кухней SahPlov.

    Поздравить звездную именинницу приехали представители политического и эстрадного бомонда.

    Среди гостей были Народные артисты Ирина Билык, Иво Бобул, Павел Зибров, Нина Матвиенко, третий президент Украины Виктор Ющенко и первая леди Украины Марина Порошенко, а также другие украинские политики и артисты.

    Гости юбилея Билозир активно публиковали в соцсетях фото с приздника, а также поздравления имениннице.

     

    Оксана Билозир также рассыпалась в благодарностях за поздравления своим близких и друзьям.

    Как сообщал ТСН, среди подарков народной артистке Украины были картины и даже большой торт, также именинницу буквально задарили цветами. Многие гости облачились в роскошные дизайнерские вышиванки, а Марина Порошенко отдала предпочтение платье-вышиванке.

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