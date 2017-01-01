Как лощадь: Рианна вновь поразила поклонников странным образом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Если так и дальше будет продолжаться, то звание «королевы эпатажа» перейдет от Леди Гаги к Рианне: певица вновь вышла в свет в странном наряде, который вызвал неоднозначное мнение у поклонников.

После костюма в стразах, полностью покрывающего тело звезды, РиРи выбрала другой образ, не менее эпатажный, и отправилась в нем на очередной концерт фестиваля Coachella. Рианна вышла в свет в total denim look, состоящем из джинсовки и брюк-клеш с разрезом практически до талии певицы. Очевидно, что последний понадобился для того, чтобы продемонстрировать белые ботфорты, которые и стали предметом спора у поклонников (уж джинсы никого не удивили).

По мнению пользователей раздвоенный мыс ботфорт, напоминающий копытца животного, испортил весь внешний вид певицы. Смутило и то, что ботфорты не на каблуке, а на платформе, что визуально только испортило картину. Более того, фанаты обратили внимание и на жаркую погоду в Калифорнии, для которой подобная обувь просто не предназначена. Однако самые преданные поклонники Рианны любят ее в любом образе: многие рассыпались в комплиментах и писали восторженные комментарии, восхваляя необычный стиль певицы. Что есть, то есть: несмотря на неоднозначный выбор вещей, РиРи уже давно слывет трендсеттером, а все, что она надевает в момент становится популярным. Так что приготовьтесь к массовому ношению ботфорт-копытцев: уверены, и вы их оцените.

Джерело: graziamagazine.ru