Как носить бомберы, дутые пальто и пуховики-одеяла: 5 идей от Рианны



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Как уроженке жаркого Барбадоса удается так элегантно и непринуженно носить оверсайз-бомберы и дутые куртки — ума не приложим. Однако факт остается фактом: у нее есть, чему поучиться в сложном вопросе составления зимнего гардероба.

Когда на улице мороз, приталенные пальто и короткие шубки уже не кажутся такими привлекательными, чего не скажешь о многослойных коконах из термобелья, свитеров и простеганных пуховых курток.

Но Рианна на личном примере доказывает — даже в пуховиках можно выглядеть красиво и женственно. Пусть и не в привычном для многих значении этого слова.

Джерело: graziamagazine.ru