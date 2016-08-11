Как носить бомберы, дутые пальто и пуховики-одеяла: 5 идей от Рианны
- Сьогодні, 13:05
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Как уроженке жаркого Барбадоса удается так элегантно и непринуженно носить оверсайз-бомберы и дутые куртки — ума не приложим. Однако факт остается фактом: у нее есть, чему поучиться в сложном вопросе составления зимнего гардероба.
Когда на улице мороз, приталенные пальто и короткие шубки уже не кажутся такими привлекательными, чего не скажешь о многослойных коконах из термобелья, свитеров и простеганных пуховых курток.
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Но Рианна на личном примере доказывает — даже в пуховиках можно выглядеть красиво и женственно. Пусть и не в привычном для многих значении этого слова.
Джерело: graziamagazine.ru