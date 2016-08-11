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    Как носить бомберы, дутые пальто и пуховики-одеяла: 5 идей от Рианны

    • Сьогодні, 13:05
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    Как уроженке жаркого Барбадоса удается так элегантно и непринуженно носить оверсайз-бомберы и дутые куртки — ума не приложим. Однако факт остается фактом: у нее есть, чему поучиться в сложном вопросе составления зимнего гардероба.

    Когда на улице мороз, приталенные пальто и короткие шубки уже не кажутся такими привлекательными, чего не скажешь о многослойных коконах из термобелья, свитеров и простеганных пуховых курток.

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    Но Рианна на личном примере доказывает — даже в пуховиках можно выглядеть красиво и женственно. Пусть и не в привычном для многих значении этого слова.

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    Такая сложная вещь, как утепленная парка в расцветке хаки может сделать вас звездой стритстайла, если надеть к ней широкий спортивный комбинезон, как у Рианны, или просто одноцветный спортивный костюм. Изюминки образу добавят ботильоны на шпильке.
    Длинное пуховое пальто (особенно черного цвета) традиционно считается самой скучной вещью зимнего гардероба, но Рианна может приручить и его. Для этого нужны лишь широкие синие джинсы, свободно зашнурованные рабочие ботинки и «рокерская» майка с принтом. Если синие джинсы заменить на брюки-карго защитного цвета, а рабочие ботинки на классические «тимберленды», образ от этого только выиграет.
    Блестящее пуховое пальто-«гусеничка» — настоящий убийца образа, если только оно не оверсайз. Рианна носит такое с ботильонами на шпильке и хулиганской бейсболкой — выглядит отлично!
    Рианна подает пример: с утепленным бомбером лучше носить прямые спортивные брюки, свитшот или худи и кроссовки. Эксперименты с юбками А-силуэта и тюлевыми пачками отложите до весны — к ним стоит надевать тонкие куртки, не придающие фигуре дополнительный объем.
    Огромный пуховик-одеяло — вещь, скорее, красивая, чем теплая. Не потому, что не греет, просто носить его надо с голыми ногами и открытыми лодочками на шпильке, как это делает Рианна. В наших широтах почти так же эффектно будет выглядеть и образ с леггинсами — но только пока столбик термометра не опустится ниже минус пяти.
    Как носить бомберы, дутые пальто и пуховики-одеяла: 5 идей от Рианны

    Джерело: graziamagazine.ru

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