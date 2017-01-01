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Что подарить женщине на 8 марта

Наши советы помогут выбрать подарок на 8 марта, который не заставит вашу женщину рыдать, закрывшись в туалете

Вместе с первыми лучами весеннего солнца, мужчины страны готовятся к самому ответственному празднику марта – Международному женскому дню, который отмечается 8 числа. Если ваша женщина говорит, что она не поддерживает советские традиции и плевать ей на все эти феминистские замашки, в тайне души в этот день она все равно ждет как минимум букет тюльпанов и поход в кино на романтическую комедию.

Поэтому, чтобы не ударить в грязь лицом, к празднику стоит подготовиться своевременно – выбрать подарок, который не заставит ее плакать и жаловаться на вас более успешным подругам.

«Скотч» подготовила свою подборку подарков для представительниц слабого пола, которые точно порадуют вашу женщину

Букет фиолетовых тюльпанов

Или белых, или желтых, но уж точно не красных. Цветы – это тот подарок, который оценит почти любая женщина. А уж если ваша фантазия включится, и вы выберете что-то небанальное – например, подарите охапку пионовидных тюльпанов или букет из кустовой розы, вместо одинокой красной розочки в целлофане, девушка точно оценит ваши муки выбора.

Еще больше любимую впечатлят цветы не по сезону, например, пионы в начале марта.

Прыжок с парашютом

Прыжок с парашютом – отличный подарок на 8 марта для экстремалки

Девушки бывают разные. В том числе, экстремальные.

Если ваша женщина любит пеший или горный туризм, каждое лето отдыхает в палатках, была замечена на лыжах или сноуборде, несложно предсказать, что ей понравится подарок, который взбудоражит кровь адреналном. Но лучше, конечно, уточнить, как любимая относится к высоте.

Сюда же относятся такие подарки, как:

полет в аэродинамической трубе;

прыжок с моста (роуп-джампинг).

Драгоценные серьги с камнями

Лучшие друзья девушек – это бриллианты. Выбрать в подарок на 8 марта золотое, платиновое или серебряное украшение с драгоценными камнями – это показать вашей женщине, насколько она ценна для вас.

Следует предварительно изучить вкусы девушки – просто взгляните на украшения, которые у нее уже есть и выберите нечто похожее.

Шоколадный массаж

Поход в спа-салон - это радость в чистом виде. Можно подарить сертификат, а девушка сама выберет процедуру, тем более выбирать всегда есть из чего:

массаж камнями;

шоколадное обертывание;

классический массаж;

тайский массаж.

Сертификат на фотосессию

На 8 марта можно устроить фотосессию

Если ваша девушка любит фотографироваться, а в ее смартфоне больше селфи, чем сообщений, то подарить на 8 марта сертификат на фотосессию – отличный выбор.

Стоит подойти с особым внимание к выбору фотографа, чтобы не выбирать из 300 снимков, хотя бы пять, которые чуть лучше, чем остальные.

Прогулка на лошадях

Это не только романтично, но и безумно увлекательно. Контакт с лошадьми дарит незабываемые позитивные эмоции – так приятно прогуляться по весеннему лесу и ощутить единение с природой.

Мастер-класс по гончарству

Увлекательный урок, на котором, можно слепить собственную вазу или тарелку – творческая девушка оценит подобный подарок. Сюда же относятся и остальные мастер-классы:

по искусству;

уроки кулинарии;

уроки актерского мастерства;

и т.д.

Абонемент куда-нибудь

Курсы английского, спортзал или бассейн – все зависит от желаний женщины. Наверняка, девушка частенько повторяла, как хочет пойти куда-нибудь с нового года или следующего месяца, но все никак.

Абонемент – это весомый аргумент чем-то заняться, а вы ей в этом поможете.

Билеты на концерт

Узнать любимого музыканта девушки и достать пару билетов на его концерт – простой и беспроигрышный вариант впечатлить даму.

Романтический тур-уикенд в Париж

Прогулка по Парижу – лучший подарок для любой женщины

Март, весна, Париж… Возможно, для мужчины этот набор слов – избитый шаблон, но не для женщины, которой с детства внушали, что столица Франции – это квинтэссенция любви и романтики, пускай, на самом деле это и не так.

Вовремя задумавшись о поездке, можно выгодно приобрести билеты и забронировать отель по доступной цене.

Что не стоит дарить на 8 марта

Воздержитесь от приобретения всяческого барахла:

мягких игрушек;

статуэток;

альбомов и прочей лабуды.

В этих вещах мало радости, они только займут место в доме и превратятся в пылесборники или будут спрятаны подальше в шкаф. Если времени на подарок совсем нет, лучше выбрать красивые цветы и вкусные конфеты – классика еще никого не подводила.