Как принцесса Диана: Меган Маркл отправилась в Индию с благотворительной миссией



Розсилка ВІДПРАВИТИ

По мере того, как развиваются отношения принца Гарри и его избранницы актрисы Меган Маркл, в Сети и СМИ все чаще обсуждают, насколько девушка соответсвует Королевской семье.

Меган уже сравнивали с Кейт Миддлтон, а теперь звезда телесериала «Форс-мажоры» дала повод для сравнения с самой принцессой Дианой.

В составе канадской организации World Vision Canada Маркл отправилась с гуманитарным визитом в Индию. Многие сразу вспомнили подобное путешествие, которое совершила в 1992 году герцогиня Уэльская.

Меган посетила индийские города Дели и Мумбаи, а основной целью ее поездки стало обучение молодых девушек: актриса рассказывала о менструациях и способах предохранения нежелательных беременностей в ранних браках. Потому что, по словам Меган, до сих пор многие девушку не имеют представления о менструальном цикле и считают, что их тела захвачены злыми духами, травмирующими их раз в месяц.

Меган была одета в простую просторную белую рубашку и джинсы и, как и прин

Джерело: graziamagazine.ru