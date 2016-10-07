Как прошел круизной коллекции Louis Vuitton прошел в Японии

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Модный дом Louis Vuitton провел показ круизной коллекции 2018 в Японии.

Креативный директор бренда Николя Жескьер выбрал необычное место для мероприятия: шоу состоялось не в Токио, а в музее Михо, расположенном в окрестностях Киото.

Весь мир моды собрался посмотреть на новую коллекцию французского модного дома: показ не разочаровал ожидания.

Пейзажи Страны восходящего солнца создали непередаваемую атмосферу и помогли зрителям сполна насладиться зрелищем новых стильных образов круизной коллекции 2018 от Louis Vuitton .

Джерело: graziamagazine.ru