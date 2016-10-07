  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Как прошел круизной коллекции Louis Vuitton прошел в Японии

    • Сьогодні, 07:52
    • Розсилка

    Модный дом Louis Vuitton провел показ круизной коллекции 2018 в Японии.

    Креативный директор бренда Николя Жескьер выбрал необычное место для мероприятия: шоу состоялось не в Токио, а в музее Михо, расположенном в окрестностях Киото.

    Весь мир моды собрался посмотреть на новую коллекцию французского модного дома: показ не разочаровал ожидания.

    Пейзажи Страны восходящего солнца создали непередаваемую атмосферу и помогли зрителям сполна насладиться зрелищем новых стильных образов  круизной коллекции 2018 от Louis Vuitton .

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Как прошел круизной коллекции Louis Vuitton прошел в Японии
    Как прошел круизной коллекции Louis Vuitton прошел в Японии
    Как прошел круизной коллекции Louis Vuitton прошел в Японии
    Как прошел круизной коллекции Louis Vuitton прошел в Японии
    Как прошел круизной коллекции Louis Vuitton прошел в Японии

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    мода и красота
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ