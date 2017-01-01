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    Как прошла церемония открытия Каннского фестиваля-2017: поцелуй Моники Беллуччи и выступления звезд

    • Сьогодні, 10:53
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    Моника Беллуччи и Алекс Лутс
    Моника Беллуччи и Алекс Лутс

    Какие сюрпризы звезды подготовили для открытия знаменитого кинофестиваля

    Появление звезд на красной дорожке Канн-2017 предварило основное действо, которое прошло во Дворце фестивалей и конгрессов. Именно здесь состоялась церемония открытия 70-го Каннского кинофестиваля, положившая начало 11-дневному киномарафону.

    Почетную роль хозяйки церемонии взяла на себя Моника Беллуччи, представшая перед гостями в черном платье с открытыми плечами. Вместе с французским комиком Алексом Лутсем итальянская звезда приготовила собравшимся эффектный сюрприз – поцелуй на сцене.



    На сцену Дворца фестивалей и конгрессов поднялась Лили-Роуз Депп, которая вместе с иранским кинорежиссером Асгаром Фархади поприветсвовала гостей и участников юбилейного фестиваля.

    На церемонии открытия 70-го Каннского кинофестивала выступила Бланка Ли – испанский хореограф исполнила танцевальный номер в красном платье. Французские певцы Бенжамин Биолэй и Луан Эмера дуэтом спели для гостей.



    В основном конкурсе Каннского кинофестиваля-2017 примут участие около двух десятков картин, в том числе «Двуличный любовник» Франсуа Озона, «Счастливый конец» Михаэля Ханеке, «Роковое искушение» Софии Копполы, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, представляющего Россию на киносмотре.

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    на весь екран згорнути
    Моника Беллуччи
    Как прошла церемония открытия Каннского фестиваля-2017: поцелуй Моники Беллуччи и выступления звезд
    Как прошла церемония открытия Каннского фестиваля-2017: поцелуй Моники Беллуччи и выступления звезд
    Как прошла церемония открытия Каннского фестиваля-2017: поцелуй Моники Беллуччи и выступления звезд
    Педро Альмодовар
    Как прошла церемония открытия Каннского фестиваля-2017: поцелуй Моники Беллуччи и выступления звезд
    Как прошла церемония открытия Каннского фестиваля-2017: поцелуй Моники Беллуччи и выступления звезд
    Джессика Честейн
    Уилл Смит
    Как прошла церемония открытия Каннского фестиваля-2017: поцелуй Моники Беллуччи и выступления звезд
    Лили-Роуз Депп и Асгар Фархади
    Как прошла церемония открытия Каннского фестиваля-2017: поцелуй Моники Беллуччи и выступления звезд
    Как прошла церемония открытия Каннского фестиваля-2017: поцелуй Моники Беллуччи и выступления звезд
    Как прошла церемония открытия Каннского фестиваля-2017: поцелуй Моники Беллуччи и выступления звезд
    Как прошла церемония открытия Каннского фестиваля-2017: поцелуй Моники Беллуччи и выступления звезд
    Как прошла церемония открытия Каннского фестиваля-2017: поцелуй Моники Беллуччи и выступления звезд
    Как прошла церемония открытия Каннского фестиваля-2017: поцелуй Моники Беллуччи и выступления звезд
    Как прошла церемония открытия Каннского фестиваля-2017: поцелуй Моники Беллуччи и выступления звезд
    Как прошла церемония открытия Каннского фестиваля-2017: поцелуй Моники Беллуччи и выступления звезд

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