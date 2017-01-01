Как прошла церемония открытия Каннского фестиваля-2017: поцелуй Моники Беллуччи и выступления звезд

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Моника Беллуччи и Алекс Лутс

Какие сюрпризы звезды подготовили для открытия знаменитого кинофестиваля

Появление звезд на красной дорожке Канн-2017 предварило основное действо, которое прошло во Дворце фестивалей и конгрессов. Именно здесь состоялась церемония открытия 70-го Каннского кинофестиваля, положившая начало 11-дневному киномарафону.

Почетную роль хозяйки церемонии взяла на себя Моника Беллуччи, представшая перед гостями в черном платье с открытыми плечами. Вместе с французским комиком Алексом Лутсем итальянская звезда приготовила собравшимся эффектный сюрприз – поцелуй на сцене.





На сцену Дворца фестивалей и конгрессов поднялась Лили-Роуз Депп, которая вместе с иранским кинорежиссером Асгаром Фархади поприветсвовала гостей и участников юбилейного фестиваля.



На церемонии открытия 70-го Каннского кинофестивала выступила Бланка Ли – испанский хореограф исполнила танцевальный номер в красном платье. Французские певцы Бенжамин Биолэй и Луан Эмера дуэтом спели для гостей.





В основном конкурсе Каннского кинофестиваля-2017 примут участие около двух десятков картин, в том числе «Двуличный любовник» Франсуа Озона, «Счастливый конец» Михаэля Ханеке, «Роковое искушение» Софии Копполы, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, представляющего Россию на киносмотре.