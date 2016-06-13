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    Как украинские звезды развлекали россиян на Рождество

    • Сьогодні, 12:58
    • Розсилка

    Украинские певицы Светлана Лобода, Алина Гросу и Ани Лорак выступили на фестивале Григория Лепса в Сочи

    Украинские звезды Ани Лорак, Светлана Лобода и Алина Гросу приняли участие в ежегодном рождественском фестивале певца и продюсера Григория Лепса, который проходит в Сочи.

    В этом году к Алине Гросу, подопечной Лепса, которая покинула Украину и решила развивать свою карьеру в России, Ани Лорак, близкой подруге продюсера, присоединилась Светлана Лобода.

    Гросу спела дуэтом с Лепсом и выступила сольно с песней «Собака». А вот Ани Лорак скромно опубликовала в соцсети снимок в роскошной красном платье из-за кулис фестиваля.

    #разветылюбил @rr_photo

    Фото опубликовано Ани Лорак (@anilorak)

    Ради выступления на фестивале Светлане даже пришлось прервать свой отпуск и перелететь материк. Певица оставила своих родных отдыхать в Доминикане, а сама на несколько дней прилетела в Россию. В своем фотоблоге певица не стала афишировать свое пребывание в Сочи, но российские звезды выдали артистку, опубликовав с ней несколько снимков.

    Джерело: Апостроф

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