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    Как выглядят дети Децла, Мурата Насырова, Сергея Жукова и других звезд 90-х

    • Сьогодні, 08:02
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    Сергей Жуков с дочкой
    Сергей Жуков с дочкой

    На прошлой неделе интернет взорвал снимок повзрослевшей дочери звезды 90-х Алены Апиной, а несколько часов назад фотографией своей заметно подросшей дочери поделился солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков. Как оказалось, сегодня девочке исполнилось... 15 лет.

    «Доченька, какая же ты у меня взрослая, красивая, умная и все та же наивная и добрая девочка! Тебе сегодня 15! Боже мой - пятнадцать! Я очень люблю тебя и верю, что в этот мир такая девушка, как ты, пришла неспроста! Ты сможешь добиться всего, чего только пожелаешь! Для этого у тебя есть все: талант, вера, воля, дар божий и любовь вокруг! Пусть сбудутся все твои мечты и пусть всегда солнышко над твоей головой заслоняет тебя от всех невзгод!! Я очень люблю тебя! С днем рождения, Сашенька!!!» - написал Сергей Жуков в соцсети.

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    На пике популярности Жукову и другим звездам 90-х по контрактам с продюсерами было запрещено иметь личную жизнь, а если они и решались завести семью - должны были этот факт тщательно скрывать. В эпоху социальных сетей и всеоткрытости «заслуги» на личном фронте лишь приветствуются, а потому селебрити, в том числе прошлых лет, с удовольствием делятся снимками своих детей и вторых половинок.

    Мы предлагает увидеть, как выглядят подросший сын Децла, дети Мурата Насырова, дочь Ирины Салтыковой и другие дети звезд 90-х.

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    Татьяна Буланова с сыном и мужем
    Дэцл с сыном
    Авраам Руссо с дочками
    Дети Мурата Насырова
    Аким Насыров
    Лия Насырова
    Владимир Политов с дочерью Аленой
    Татьяна Буланова с младшим сыном Никитой
    Андрей Григорьев-Аполлонов с сыновьями Иваном и Артемием
    Семья Алены Апиной
    старшая дочь Сергея Жукова - 15-летняя Саша
    сын Децла - Антоний
    Лия и Аким Насыровы
    Дочка Леонида Агутина и Анджелики Варум
    дочь Ирины Салтыковой - Алиса
    Как выглядят дети Децла, Мурата Насырова, Сергея Жукова и других звезд 90-х

    Джерело: Hello!

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