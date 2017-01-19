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    Как звезды празднуют Крещение: Руслана обтерлась снегом, а Пономарев искупался в ледяной воде

    • Сьогодні, 15:46
    • Розсилка

    Сегодня все православные отмечают один из древнейших христианских праздников.

    19 января, православные христиане чтят один из древнейших праздников - Крещение господне, или Богоявление.

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    В этот день принято окунаться в ледяную воду. Среди украинских звезд есть те, кто поддерживает давнюю традицию. Так, первой о своем «подвиге» рассказала Руслана. Уже утром певица обтерлась снегом и облилась студеной водой. 

    Вслед за артисткой в прорубь нырнул певец Александр Пономарев. На своей странице в соцсети исполнитель выложил фото, где выныривает из ледяной воды.

    Христос Хрещається !

    Фото опубликовано Пономарьов Олександр (@ponomaryovoleksandr)

    А лидер группы Dzidzio в этом году отказался от экстремальных купаний и поздравил с праздником всех православных коротким видеороликом.

    Христос Хрестився!!! #христосхрестився #уріційордан

    Видео опубликовано DZIDZIO (@dzidzio)

    Украинская Суперблондинка Оля Полякова также не упустила случая записать ролик и обратиться к фанам. 

    С праздником!

    Видео опубликовано Оля Полякова (@polyakovamusic)

    Джерело: ТСН

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