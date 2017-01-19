Как звезды празднуют Крещение: Руслана обтерлась снегом, а Пономарев искупался в ледяной воде
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Сегодня все православные отмечают один из древнейших христианских праздников.
19 января, православные христиане чтят один из древнейших праздников - Крещение господне, или Богоявление.
В этот день принято окунаться в ледяную воду. Среди украинских звезд есть те, кто поддерживает давнюю традицию. Так, первой о своем «подвиге» рассказала Руслана. Уже утром певица обтерлась снегом и облилась студеной водой.
Вслед за артисткой в прорубь нырнул певец Александр Пономарев. На своей странице в соцсети исполнитель выложил фото, где выныривает из ледяной воды.
А лидер группы Dzidzio в этом году отказался от экстремальных купаний и поздравил с праздником всех православных коротким видеороликом.
Украинская Суперблондинка Оля Полякова также не упустила случая записать ролик и обратиться к фанам.
Джерело: ТСН