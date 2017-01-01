«Какое отношение Лобода имеет к культуре?»: реакция соцсетей на срыв концерта скандальной певицы в Одессе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В сети бурно обсуждают сорванный концерт одиозной исполнительницы

После потасовки между полицией и активистами, а также сообщения о минировании клуба, концерт скандальной певицы Светланы Лободы в Одессе, вчера, 28 мая, отменили. Патриоты обвиняли Светлану Лободу в участии в российских ТВ-шоу, которые кроме музыки имеют политический антиукраинский подтекст. В итоге, между полицией и протестующими возникла потасовка, полиция применила слезоточивый газ. Лобода не смогла спокойно покинуть ночной клуб, ей удалось ретироваться морем на катере. Позже в сети появились заявления продюсера артистки Нателлы Крапивиной, которая объясняла отмену концерта обеспечением безопасности зрителей. Также менеджер заявила, что Украину ждет деградация культуры из-за подобных инцидентов и нападок на артистов. Кстати, накануне очередного скандала с певицей, Лободе вручили очередную награду на музыкальной премии в России. На защиту артистки тут же выступили кремлевские СМИ. Издание Лента.ру жаловалось, что жизни и здоровью Лободы грозила настоящая опасность: накануне концерта они, мол, заручились «слабой, но поддержкой полиции», а также заказали еще и дополнительную частную охрану.

В сети бурно прореагировали в ответ на скандал вокруг певицы. «Скотч» собрал самые интересные комментарии украинских музыкантов, слушателей и блогеров.

Пользователи разделилась на два лагеря: тех, кто возмущался выходкой активистов, не давших посмотреть концерт певицы, и пользователей, призывающий бойкотировать концерты украинских артистов, выступающих в России.

Защитники Лободы начали выдвигать разнообразные теории о срыве концерта, в том числе, и о том, что концерт якобы сорвала Тина Кароль. По этому поводу высказалась украинский продюсер Алена Мозговая.

«Сил нет читать ту муть, которую вы пишете, что к срыву концерта Лободы была причастна, или даже организовала Тина. Срыв концертов Лободы лежит в плоскости не Тины, а ее «патриотической» позиции по отношению к стране, в которой она родилась и гражданкой которой до сих пор есть. Благодарю за внимание», - отметила Мозговая.

Некоторые пользователи связали новую награду Лободы в Москве и срыв концерта в Одессе.

Украинцы жестко прореагировали на инцидент вокруг артистки в Одессе.

Не обделили вниманием пользователи сети также высказывания менеджмента артистки, в том числе и неоднозначные заявления продюсера Нателлы Крапивиной о том, что Украину ждет культурная деградация из-за подобных бойкотов.

«Тоже не совсем понял. Какой отношение Лобода имеет к культуре»,

«Светка, не пой! это не твое»,

«Надо было арестовать активистов, выпустить в наручниках на сцену, и заставить спеть всю программу концерта Лободы. Сфальшивил — получай петардой по башке»,

«Ни лица, ни фигуры,

да и с голосом беда.

Деградация культуры

это Света Лобода», - упражнялись в рифмоплетстве пользователи сети.