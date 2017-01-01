«Камерный романс»: «Пающие трусы» презентовали новый клип



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В видео девушки играют заключенных, которые «сели» в тюрьму по разным причинам

Украинская группа «Пающие трусы» презентовала клип на песню «Камерный романс». В ролике участницы коллектива предстали в роли заключенных.

Находясь в камере с портретом певца Олега Винника на стене, они исполнили песню. По сценарию, одна из девушек в прошлом избивала других женщин на концерте певца, вторую «посадили» за то, что она фальшиво поет, третью – за то, что «мужа расчленила».

«Ты ласкал меня, рыдая, в шторы чувственно сморкаясь, и кусал мои пайетки, не стыдясь и возбуждаясь», – поется в припеве песни. Автор композиции – погибший в ДТП музыкант Андрей Кузьменко (Кузьма).