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    «Камерный романс»: «Пающие трусы» презентовали новый клип

    • Сьогодні, 14:44
    • Розсилка

    В видео девушки играют заключенных, которые «сели» в тюрьму по разным причинам

    Украинская группа «Пающие трусы» презентовала клип на песню «Камерный романс». В ролике участницы коллектива предстали в роли заключенных.

    Находясь в камере с портретом певца Олега Винника на стене, они исполнили песню. По сценарию, одна из девушек в прошлом избивала других женщин на концерте певца, вторую «посадили» за то, что она фальшиво поет, третью – за то, что «мужа расчленила».

    «Ты ласкал меня, рыдая, в шторы чувственно сморкаясь, и кусал мои пайетки, не стыдясь и возбуждаясь», – поется в припеве песни. Автор композиции – погибший в ДТП музыкант Андрей Кузьменко (Кузьма).

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