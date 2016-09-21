  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Канье Уэст снова примет участие в Неделе моды в Нью-Йорке

    • Сьогодні, 06:31
    • Розсилка

    Провал на прошедшей Неделе Моды не остановил Канье Уэста.

    Несколько месяцев назад попытка Канье Уэста завоевать расположение модных критиков новой коллекцией, показанной на Неделе моды в Нью-Йорке, провалилась: эксперты коллекцию разгромили, сам Канье объявил себя непризнанным гением, а позже из-за провала коллекции уволил несколько десятков сотрудников.

    Читайте також

    Теперь, впрочем, Уэст остыл и намерен попытаться еще раз: рэпер снова примет участие в Неделе моды в Нью-Йорке с новой коллекцией Yeezy Season 5 – показ намечен на 15 февраля 2017.

    Несколько месяцев назад попытка Канье Уэста завоевать расположение модных критиков новой коллекцией, показанной на Неделе моды в Нью-Йорке, провалилась: эксперты коллекцию разгромили, сам Канье объявил себя непризнанным гением, а позже из-за провала коллекции уволил несколько десятков сотрудников.

    Теперь, впрочем, Уэст остыл и намерен попытаться еще раз: рэпер снова примет участие в Неделе моды в Нью-Йорке с новой коллекцией Yeezy Season 5 – показ намечен на 15 февраля 2017.

    Джерело: popcornnews
    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ