Канье Уэст снова примет участие в Неделе моды в Нью-Йорке

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Провал на прошедшей Неделе Моды не остановил Канье Уэста.

Несколько месяцев назад попытка Канье Уэста завоевать расположение модных критиков новой коллекцией, показанной на Неделе моды в Нью-Йорке, провалилась: эксперты коллекцию разгромили, сам Канье объявил себя непризнанным гением, а позже из-за провала коллекции уволил несколько десятков сотрудников.

Теперь, впрочем, Уэст остыл и намерен попытаться еще раз: рэпер снова примет участие в Неделе моды в Нью-Йорке с новой коллекцией Yeezy Season 5 – показ намечен на 15 февраля 2017.

Несколько месяцев назад попытка Канье Уэста завоевать расположение модных критиков новой коллекцией, показанной на Неделе моды в Нью-Йорке, провалилась: эксперты коллекцию разгромили, сам Канье объявил себя непризнанным гением, а позже из-за провала коллекции уволил несколько десятков сотрудников.

Теперь, впрочем, Уэст остыл и намерен попытаться еще раз: рэпер снова примет участие в Неделе моды в Нью-Йорке с новой коллекцией Yeezy Season 5 – показ намечен на 15 февраля 2017.