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    Шоу-біз

    Канье Уэст удалил все твитты про Трампа

    • Сьогодні, 06:27
    • Розсилка

    Певец неоднократно писал в социальной сети посты в поддержку президента США

    Канье Уэст удалил все свои записи из Twitter, в которых он высказывался в поддержку Дональда Трампа, сообщает CNN.

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    Такое решение рэпер принял в связи с миграционной политикой американского президента. Накануне Трам подписал скандальный указ, согласно которому в США ограничивается въезд гражданам семи стран с мусульманским большинством: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

    Ранее Канье Уэст неоднократно писал в соцсети о своей благосклонности в Трампу и отмечал в ходе его  избирательной кампании, что «важно напрямую общаться с нашим будущим президентом, если мы действительно хотим перемен».



    Джерело: РБК-Україна
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