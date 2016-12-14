Канье Уэст удалил все твитты про Трампа

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Певец неоднократно писал в социальной сети посты в поддержку президента США

Канье Уэст удалил все свои записи из Twitter, в которых он высказывался в поддержку Дональда Трампа, сообщает CNN.

Такое решение рэпер принял в связи с миграционной политикой американского президента. Накануне Трам подписал скандальный указ, согласно которому в США ограничивается въезд гражданам семи стран с мусульманским большинством: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Ранее Канье Уэст неоднократно писал в соцсети о своей благосклонности в Трампу и отмечал в ходе его избирательной кампании, что «важно напрямую общаться с нашим будущим президентом, если мы действительно хотим перемен».





