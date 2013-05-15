Каннский фестиваль-2017: что известно об украинском фильме «Кроткая» Сергея Лозницы

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Кадр из фильма «Кроткая»

Снимали ленту в Латвии, сыграли в ней российские актеры, но если фильм победит, то победа будет принадлежать Украине

Фильм Сергея Лозницы «Кроткая» представлен в главном конкурсе 70-го Каннского кинофестиваля, который стартовал сегодня. Что же известно о картине, которая входит в основной конкурс знаменитого кинофестиваля? Об этом пишет Realist.

Фильм «Кроткая» по одноименной повести Федора Достоевского создан в сотрудничестве кинокомпаний Украины, Франции, России, Германии, Литвы и Нидерландов. Оригинальное произведение рассказывает о женщине, которая от безденежья выходит замуж за ростовщика. Она презирает работу мужа и бунтует против его деспотизма постоянным молчанием. «Кроткая» Достоевского заканчивается самоубийством героини, но фильм Лозницы не пересказывает повесть. Здесь действие происходит в российской глубинке, а главной героиней становится женщина, выясняющая судьбу несправедливо заключенного в тюрьму мужа.

Снимали «Кроткую» в Латвии, главные роли исполнили российские актеры, но если фильм получит награду — это станет победой Украины.

«Фильм снимали в латвийском городе Даугавпилсе. В нем задействованы российские актеры, одну из главных ролей исполняет Лия Ахеджакова, а костяк всей группы — екатеринбургский «Коляда-Театр». Оригинальное произведение Достоевского вдохновило Сергея Лозницу на собственную историю. Эта остросатирическая картина высмеивает наиболее негативные качества современной России, потому я очень сомневаюсь, что там она получит прокатное свидетельство», - отметил ко-продюсер фильма «Кроткая» Сергей Лавренюк.

Лозница прокомментировал сотрудничество с российскими продюсерами и объяснил свою личную позицию.

«Мне бесконечно больно, что две страны, с которыми неразрывно связаны моя судьба и моя работа, находятся в состоянии войны. Мне бесконечно больно, что одна из этих стран проявляет агрессию по отношению к другой — это трагедия. Моя личная трагедия. Кино, искусство вообще — не имеет государственных границ, и автору не пристало предъявлять «справки о происхождении» своих картин. Фильм говорит сам за себя. Все, что я думал о том, что сейчас происходит на родине Достоевского, Лескова, Салтыкова-Щедрина, Чехова, Платонова, Шаламова, Сорокина — я сказал в своем фильме», - прокомментировал Лозница.

Режиссер фильма Сергей Лозница

Немного больше о российских ко-продюсерах фильма рассказал генеральный директор Киевского международного кинофестиваля «Молодость» Андрей Халпахчи.

«Я хорошо знаю российских продюсеров фильма — известного кинокритика Льва Карахана и Валениту Михалеву. Они подписывали открытое письмо в поддержку Украины во время аннексии Крыма, потому их гражданская позиция в России такая же, как у Лии Ахеджаковой. Сергей Лозница снимает на русском, но франкоязычный фильм Михаэля Ханеке «Любовь», получивший «Золотую пальмовую ветвь» в 2012 году, отмечен как победа австрийского режиссера. В Каннах это абсолютная норма: в каталогах фестиваля не указывают страну, где произведен фильм, но указывают гражданство режиссера. Сергей Лозница всегда был представлен как украинец», - отметил Халпахчи.

Ранее украинские режиссеры неоднократно становились лауреатами Каннского кинофестиваля. Так в 1990 году фильм Юрия Ильенко «Лебединое озеро. Зона» получил две награды, в конкурсе короткого метра побеждали Игорь Стрембицкий (2005) и Марина Врода (2011), а в 2014 году большую победу нашей стране принес фильм Мирослава Слабошпицкого «Племя».