  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Канны-2017: Ирина Шейк впервые вышла в свет после родов и показала роскошную фигуру

    • Сьогодні, 10:35
    • Розсилка
    фото: Gettyimages.ru

    Модель для выхода на красную дорожку выбрала легкое желтое платье, которое выгодно подчеркнуло фигуру

    Ирина Шейк не смогла пропустить 70-й Каннский кинофестиваль – во вторник, 23 мая, папарацци сфотографировали 31-летнюю супермодель в аэропорту Ниццы, из которого она отправилась прямиком на показ фильма «Сияние» (Hikari/Radiance) японского режиссера Наоми Кавасэ.

    Российская модель, в начале апреля родившая дочь Леа де Сен и в течение почти двух месяцев не появлявшаяся на светских мероприятиях, впервые после родов предстала на красной дорожке. Накануне в Instagram-дневнике Ирина написала, что с нетерпением ждет свой выход на Каннском кинофестивале, и вот наконец-то он состоялся.

    Возлюбленная Брэдли Купера позировала перед многочисленными фотокамерами в легком желтом платье, расшитом кристаллами. Образ Шейк дополнили босоножки в тон. 

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Канны-2017: Ирина Шейк впервые вышла в свет после родов и показала роскошную фигуру
    Канны-2017: Ирина Шейк впервые вышла в свет после родов и показала роскошную фигуру
    Канны-2017: Ирина Шейк впервые вышла в свет после родов и показала роскошную фигуру
    Канны-2017: Ирина Шейк впервые вышла в свет после родов и показала роскошную фигуру
    Канны-2017: Ирина Шейк впервые вышла в свет после родов и показала роскошную фигуру


    Джерело: Spletnik

    Читайте також
    мода и красота
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ