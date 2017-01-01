Канны-2017: Ирина Шейк впервые вышла в свет после родов и показала роскошную фигуру

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фото: Gettyimages.ru

Модель для выхода на красную дорожку выбрала легкое желтое платье, которое выгодно подчеркнуло фигуру

Ирина Шейк не смогла пропустить 70-й Каннский кинофестиваль – во вторник, 23 мая, папарацци сфотографировали 31-летнюю супермодель в аэропорту Ниццы, из которого она отправилась прямиком на показ фильма «Сияние» (Hikari/Radiance) японского режиссера Наоми Кавасэ.

Российская модель, в начале апреля родившая дочь Леа де Сен и в течение почти двух месяцев не появлявшаяся на светских мероприятиях, впервые после родов предстала на красной дорожке. Накануне в Instagram-дневнике Ирина написала, что с нетерпением ждет свой выход на Каннском кинофестивале, и вот наконец-то он состоялся.

Возлюбленная Брэдли Купера позировала перед многочисленными фотокамерами в легком желтом платье, расшитом кристаллами. Образ Шейк дополнили босоножки в тон.





Джерело: Spletnik