Канны-2017: королева Рания, Водянова, Дженнер и другие знаменитости на модном шоу Наоми Кэмпбелл

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Многие знаменитости, появившиеся на традиционном показе Кэмпбелл, также вышли на подиум

Каннский кинофестиваль начал свою работу почти неделю назад, но вчера на Лазурном берегу прошло благотворительное модное шоу Наоми Кэмпбелл Fashion For Relief («Мода в помощь»), на котором собралось так много звезд, что можно было бы перепутать это мероприятие с красной дорожкой открытия смотра.

Наталья Водянова, королева Иордании Рания, Ума Турман, Кендалл Дженнер, Белла Хадид, Кейт Мосс с сестрой Лотти, Хайди Клум, Донателла Версаче, Наташа Поли... Перечислять звездных гостей мероприятия можно еще долго.

К слову, многие знаменитости, появившиеся на традиционном показе Кэмпбелл, приняли непосредственное участие в нем — вышли на подиум, чтобы не просто показать дизайнерские творения, а помочь Наоми собрать деньги на очередное доброе дело.



Модель уже не в первый раз устраивает подобные шоу. Ранее ей удалось собрать миллионы долларов в помощь пострадавшим от урагана «Катрина», землетрясения на Гаити и на борьбу с вирусом Эбола.

По словам Наоми, ее вдохновляет покойный Нельсон Мандела: «Он всегда говорил мне: «Используй себя для помощи другим людям». Сейчас я стараюсь делать на пределе возможного все, что только могу».





Украшением шоу стал «номер» темпераментного Антонио Бандераса. Во время показа он не упустил возможности продемонстрировать свои актерские способности, от чего зрители пришли в восторг.





После окончания показа Fashion For Relief все участники и гости шоу отправились на афтепати, где в непринужденной атмосфере смогли обсудить увиденное и, конечно, фильмы, представленные в рамках Каннского кинофестиваля.