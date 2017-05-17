Канны-2017: Моника Беллуччи на фотоколле в черном комбинезоне

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Каннский кинофестиваль — любимая красная дорожка зарубежных кинозвезд

В Каннах стартовал юбилейный, 70-й кинофестиваль. Свои работы на суд компетентного жюри (а в этом году его возглавит Педро Альмодовар) представят такие маститые режиссеры, как Михаэль Ханеке, Франсуа Озон, София Коппола, Сергей Лозница. На радость всем отечественным поклонникам картину «Нелюбовь» в рамках общего конкурса представит и режиссер Андрей Звягинцев.

Каннский кинофестиваль — любимая красная дорожка отечественных и зарубежных звезд. Вчера прозорливые папарацци ловили знаменитостей в аэропорту, а уже сегодня состоялись первые официальные фотоколлы. Один из них сегодня — в честь ведущей церемоний открытия и закрытия кинофестиваля Моники Беллуччи.

Совсем недавно мы писали о стиле Моники Беллуччи, называя в качестве главных его компонентов брючные костюмы-двойки, а также платья. В этот раз 52-летняя актриса пошла «от противного», выбрав в качестве наряда для фотоколла черный комбинезон в сочетании с блестящей застежкой. Это неудивительно: такой наряд — безусловный тренд этого сезона. Из аксессуаров Беллуччи подобрала круглые солнцезащитные очки.

Кстати, в Каннах с 19-летней возлюбленной Тиной Кунаки был замечен и бывший муж Моники, французский актер Венсан Кассель.