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    Канны-2017: Николь Кидман восхитила модных блогеров выбором платья для красной дорожки

    • Сьогодні, 12:44
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    фото: Daily Mail

    Звезды снова демонстрировали шикарные наряды на премьере нового фильма

    Во Франции продолжается 70-й, юбилейный, Каннский фестиваль с ежедневными кинопоказами и выходами звезд на красную дорожку. Вот и вчера на киносмотре состоялась очередная премьера нового фильма — «Убийство священного оленя».

    В этот вечер перед фотографами появились актеры, исполнившие в картине главные роли — Николь Кидман и Колин Фаррелл (хотя на фотоколле актер не присутствовал), а также режиссер картины Йоргос Лантимос.

    Николь Кидман привела в восторг модных блогеров и критиков: для выхода актриса выбрала воздушное черно-белое платье с юбкой из фатина, которое красиво подчеркнуло фигуру актрисы.

    Николь Кидман и Колин Фаррелл
    Николь Кидман и Колин Фаррелл

    Также на премьеру пришли Сара Сампайо, Энди МакДауэлл, Ева Лонгория и муж Кидман — Кит Урбан. Кит и Николь на красной дорожке совершенно не скрывали своих нежных чувств перед папарацци: они обнимались, целовались и не отходили друг от друга. К удивлению многих, пропустить премьеру не смог и Джош Хартнетт, который крайне редко появляется на светских мероприятиях.

    Ева Лонгория
    Ева Лонгория

    Сюжет картины греческого режиссера «Убийство священного оленя» строится вокруг успешного хирурга, который пытается усыновить подростка. Однако поведение мальчика с каждым днем становится все хуже, что вынуждает врача совершить немыслимую жертву.

    Напомним, что в этом году сразу четыре проекта с участием Николь Кидман вошли в разные программы фестиваля — не исключено, что домой актриса уедет с ворохом наград.

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    Канны-2017: Николь Кидман восхитила модных блогеров выбором платья для красной дорожки
    Канны-2017: Николь Кидман восхитила модных блогеров выбором платья для красной дорожки
    Канны-2017: Николь Кидман восхитила модных блогеров выбором платья для красной дорожки
    Канны-2017: Николь Кидман восхитила модных блогеров выбором платья для красной дорожки
    Канны-2017: Николь Кидман восхитила модных блогеров выбором платья для красной дорожки
    Канны-2017: Николь Кидман восхитила модных блогеров выбором платья для красной дорожки
    Канны-2017: Николь Кидман восхитила модных блогеров выбором платья для красной дорожки
    Канны-2017: Николь Кидман восхитила модных блогеров выбором платья для красной дорожки
    Канны-2017: Николь Кидман восхитила модных блогеров выбором платья для красной дорожки
    Канны-2017: Николь Кидман восхитила модных блогеров выбором платья для красной дорожки
    Канны-2017: Николь Кидман восхитила модных блогеров выбором платья для красной дорожки
    Канны-2017: Николь Кидман восхитила модных блогеров выбором платья для красной дорожки
    Канны-2017: Николь Кидман восхитила модных блогеров выбором платья для красной дорожки
    Канны-2017: Николь Кидман восхитила модных блогеров выбором платья для красной дорожки
    Канны-2017: Николь Кидман восхитила модных блогеров выбором платья для красной дорожки
    Канны-2017: Николь Кидман восхитила модных блогеров выбором платья для красной дорожки
    Канны-2017: Николь Кидман восхитила модных блогеров выбором платья для красной дорожки
    Канны-2017: Николь Кидман восхитила модных блогеров выбором платья для красной дорожки
    Канны-2017: Николь Кидман восхитила модных блогеров выбором платья для красной дорожки
    Канны-2017: Николь Кидман восхитила модных блогеров выбором платья для красной дорожки
    Канны-2017: Николь Кидман восхитила модных блогеров выбором платья для красной дорожки
    Канны-2017: Николь Кидман восхитила модных блогеров выбором платья для красной дорожки
    Канны-2017: Николь Кидман восхитила модных блогеров выбором платья для красной дорожки
    Канны-2017: Николь Кидман восхитила модных блогеров выбором платья для красной дорожки
    Канны-2017: Николь Кидман восхитила модных блогеров выбором платья для красной дорожки
    Канны-2017: Николь Кидман восхитила модных блогеров выбором платья для красной дорожки
    Канны-2017: Николь Кидман восхитила модных блогеров выбором платья для красной дорожки
    Канны-2017: Николь Кидман восхитила модных блогеров выбором платья для красной дорожки
    Канны-2017: Николь Кидман восхитила модных блогеров выбором платья для красной дорожки
    Канны-2017: Николь Кидман восхитила модных блогеров выбором платья для красной дорожки
    Канны-2017: Николь Кидман восхитила модных блогеров выбором платья для красной дорожки
    Канны-2017: Николь Кидман восхитила модных блогеров выбором платья для красной дорожки


     

     

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