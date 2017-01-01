Канны-2017: Николь Кидман восхитила модных блогеров выбором платья для красной дорожки

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фото: Daily Mail

Звезды снова демонстрировали шикарные наряды на премьере нового фильма

Во Франции продолжается 70-й, юбилейный, Каннский фестиваль с ежедневными кинопоказами и выходами звезд на красную дорожку. Вот и вчера на киносмотре состоялась очередная премьера нового фильма — «Убийство священного оленя».

В этот вечер перед фотографами появились актеры, исполнившие в картине главные роли — Николь Кидман и Колин Фаррелл (хотя на фотоколле актер не присутствовал), а также режиссер картины Йоргос Лантимос.

Николь Кидман привела в восторг модных блогеров и критиков: для выхода актриса выбрала воздушное черно-белое платье с юбкой из фатина, которое красиво подчеркнуло фигуру актрисы.

Николь Кидман и Колин Фаррелл

Также на премьеру пришли Сара Сампайо, Энди МакДауэлл, Ева Лонгория и муж Кидман — Кит Урбан. Кит и Николь на красной дорожке совершенно не скрывали своих нежных чувств перед папарацци: они обнимались, целовались и не отходили друг от друга. К удивлению многих, пропустить премьеру не смог и Джош Хартнетт, который крайне редко появляется на светских мероприятиях.

Ева Лонгория

Сюжет картины греческого режиссера «Убийство священного оленя» строится вокруг успешного хирурга, который пытается усыновить подростка. Однако поведение мальчика с каждым днем становится все хуже, что вынуждает врача совершить немыслимую жертву.

Напомним, что в этом году сразу четыре проекта с участием Николь Кидман вошли в разные программы фестиваля — не исключено, что домой актриса уедет с ворохом наград.



