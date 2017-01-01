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    Канны-2017: Злата Огневич в Каннах взяла интервью у Бандераса и спела ему песню

    • Сьогодні, 15:17
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    Злата Огневич и Антонио Бандерас
    Злата Огневич и Антонио Бандерас

    Певица стала звездным репортером «Світського життя» в Каннах

    Знаменитая украинская певица Злата Огневич в роли репортера программы Світське життя (1+1) взяла интервью у звезд, которые посетили Каннский кинофестиваль 2017.

    Юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль в разгаре, и на этой неделе телепроект «Світське життя» традиционно подготовил для своих зрителей репортаж с этого престижного культурного события мира.

    Звездным репортером программы на Лазурном побережье Франции стала Злата Огневич. В Каннах певица впервые примерила на себя роль светского хроникера и вместе со съемочной группой «Світське життя» попала на громкие вечеринки и премьеры фестиваля.

    Первый опыт интервью в роли журналистки у Златы произошел с «отчаянной домохозяйкой» Евой Лонгорией. Поклонники, увидев фото Златы с Евой, отметили удивительное сходство звезд друг с другом.

    «Боевое крещение» в интервью с голливудской звездой украинская певица прошла с легкостью и уже на следующий вечер на шумной вечеринке ювелирного бренда отрабатывала новые навыки с Антонио Бандеросом. С красавцем-актером певица сразу нашла общий язык и даже спела ему песню из легендарного фильма «Короли мамбо», в котором юный Бандерас получил свою первую англоязычную роль.

    Не избежала вопросов Златы Огневич и звезда сериала «Великолепный век. Роксолана» Мерьем Узерли, которая стала безумно популярна после исполнения роли Хюррем-Султан. Каннский кинофестиваль – практически первое мероприятие, которое актриса посетила после долгого молчания, рождения дочери и скандального разрыва с женихом.

     К своему новому амплуа Огневич подошла очень серьезно: в течение нескольких недель перед кинофестивалем усиленно отшлифовывала английское произношение и готовила немалый чемодан с платьями, в которых будет блистать на красных дорожках. Усилия не прошли даром: звездная журналистка сама выглядела как голливудская звезда.

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    Канны-2017: Злата Огневич в Каннах взяла интервью у Бандераса и спела ему песню
    Канны-2017: Злата Огневич в Каннах взяла интервью у Бандераса и спела ему песню
    Канны-2017: Злата Огневич в Каннах взяла интервью у Бандераса и спела ему песню
    Канны-2017: Злата Огневич в Каннах взяла интервью у Бандераса и спела ему песню
    Канны-2017: Злата Огневич в Каннах взяла интервью у Бандераса и спела ему песню
    Канны-2017: Злата Огневич в Каннах взяла интервью у Бандераса и спела ему песню
    Канны-2017: Злата Огневич в Каннах взяла интервью у Бандераса и спела ему песню
    Канны-2017: Злата Огневич в Каннах взяла интервью у Бандераса и спела ему песню

     

     

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