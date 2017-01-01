Кара Дельвинь снялась в рекламе с настоящей пумой

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Супермодель позирует в кадре с дикой кошкой

Популярный спортивный бренд Puma умеет поиронизировать над самими собой: помимо супермодели Кары Дельвинь, для участия в рекламной кампании нового сезона они выбрали... настоящую пуму!

Правда, Каре Дельвинь ничего не угрожало: это был всего лишь безобидный, накормленный и невероятно милый детеныш дикой кошки, пишет журнал Elle.

Напомним, что креативным директором спортивной марки больше года назад была назначена поп-дива Рианна. Видимо, певица и предложила сделать такой PR-ход.



