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    Шоу-біз

    Кара Дельвинь снялась в рекламе с настоящей пумой

    • Сьогодні, 14:53
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    Супермодель позирует в кадре с дикой кошкой

    Популярный спортивный бренд Puma умеет поиронизировать над самими собой: помимо супермодели Кары Дельвинь, для участия в рекламной кампании нового сезона они выбрали... настоящую пуму! 

    Правда, Каре Дельвинь ничего не угрожало: это был всего лишь безобидный, накормленный и невероятно милый детеныш дикой кошки, пишет журнал Elle.

    Напомним, что креативным директором спортивной марки больше года назад была назначена поп-дива Рианна. Видимо, певица и предложила сделать такой PR-ход. 


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