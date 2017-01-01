Кара Дельвинь снялась в роли скейтера в новой рекламе Chanel

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Модель стала амбассадором сумки Gabrielle

Chanel выходит на улицы мегаполиса: лицом рекламной кампании новой модели сумки Gabrielle, выполненной в ярких цветовых решениях,стала Кара Дельвинь, пишет журнал Elle. Под стать образу уличного скейтера супермодель примерила шапку, балахон и джинсы. Именно в таком комплекте молодежная сумка выглядит лучше всего.

В дополнение к фото Chanel представил анимационный ролик, автором которого стал Шиши Ямазаки.