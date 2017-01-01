Карма «Холостяка». Стали известны причины, почему все пары распались



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В сказке под названием «Холостяк» счастливый конец, как правило, оказывается кратковременным и хрупким.

Настоящие причины расставаний пар, созданных на популярном телешоу, и кому из участниц удалось найти своего миллионера за пределами проекта

Максим + Яна + Александра = Холостяк 1

Украинская телеверсия популярнейшего американского проекта The Bachelor покорила сердца зрителей весной 2011 года. Долгое время женскую аудиторию шоу волновал лишь один вопрос, кто же станет главным холостяком Украины, ведь в оригинальном проекте главными героями оказывались, как правило, состоятельные бизнесмены с исключительно приятной внешностью. Среди догадок звучали имена таких известных украинцев: боксера Владимира Кличко, футболиста Артема Милевского, шоумена Андрея Джеджулы и даже нардепа Нестора Шуфрича. В итоге, первым холостяком знаменитого телешоу стал чемпион мира по латинским танцам, участник американского телепроекта «Танцы со звездами», харизматичный и обеспеченный брюнет Максим Чмерковский. Интересным фактом является то, что предложения об участии в подобных телешоу поступали танцору еще в Америке, но Максим твердо решил испытать судьбу именно с украинскими красавицами. Кандидаток оказалось немало, за сердце холостяка, согласно правилам проекта, приехали бороться 25 прекрасных девушек из разных уголков Украины.

Александра Шульгина и Максим Чмерковский

После нескольких месяцев трогательных свиданий, Максиму Чмерковскому пришлось сузить круг претенденток на свое одинокое сердце и остановиться на двух абсолютно противоположных соперницах. Сексуальная переводчица Александра Шульгина из Киева и нежная певица Яна Соломко из Полтавской области оказались совершенно разными как внешне, так и темпераментами. Сам холостяк неоднократно акцентировал внимание на том, что Яна девушка домашняя и спокойная, ей ближе семья и уют. Александра же, напротив, выглядела в глазах зрителей коварной соблазнительницей, охотницей и девушкой очень самоуверенной. Не обращая внимания на разговоры, холостяк сделал свой выбор и не смог устоять перед чарами сексуальной Шульгиной. Отношения этой пары продлились меньше месяца. Максим Чмерковский пригласил свою девушку в США, но именно там их сказочная история и дала трещину. Как объясняла в своих интервью Александра, любимец украинских телезрительниц оказался не готов к семейной жизни, все время был занят съемками в «Танцах со звездами» и не уделял ей свободной минуты. Сейчас девушка ведет собственный фитнес-блог и работает телеведущей, у Шульгиной есть бойфренд и она с улыбкой вспоминает свои приключения на «Холостяке».

Александра Шульгина

Максим Чмерковский, после череды неудачных романов, остановил свой выбор на партнерше по проекту «Танцы со звездами», с которой познакомился еще в 2009 году. Блондинка Пета Мергатройд оказалась не только красивой девушкой, но и стала настоящим другом для Максима, покорила сердца всех его родственников и прочно закрепилась в жизни завидного холостяка. Пара сыграла свадьбу в феврале 2016 года, а уже через год 4 января 2017 года Чмерковский стал отцом малыша по имени Шэй Александер Чмерковский.

Максим Чмерквоский и Пета Мергатройд

Личная жизнь Яны Соломко сложилась более чем успешно. Девушка заметно похудела после проекта и обрела безупречные формы, занялась музыкальной карьерой и попробовала себя в роли одной из участниц женской группы Real O, позже ушла в свободное музыкальное плавание и даже стала ведущей популярного телешоу «Зваженi та щасливi». На собственном дне рождении Яна познакомилась с молодым донецким бизнесменом Олегом Солодуховым, который и стал тем самым долгожданным принцем в любовной сказке мечтательной девушки. После длительных и красивых ухаживаний влюбленные поженились, а летом 2015 года Яна Соломко стала мамой маленькой доченьки Киры. Телеведущая неоднократно заявляла о том, что не хочет, чтобы впредь ее ассоциировали исключительно с шоу «Холостяк» и отмечала свое критичное отношение к режиссерам и сценаристам проекта.

Яна Соломко

Также девушка прокомментировала и окончание последнего сезона телешоу.

«Cтолько людей спрашивали мое мнение об этом сезоне, что я специально посмотрела несколько серий… Что я хочу сказать: с каждым сезоном приходят все более опытные девушки, которые знают как себя вести. Не то, что в самом первом сезоне. Стелла не совсем открытая… Мне кажется это защитная реакция, а сама она добрый человек с хорошей энергетикой. А Лида пытается быть идеальной – хотя ей не нужны ни отношения, ни семья. И, думаю, многие заметили как она изменилась в лице, когда Холостяк привел ее в недостроенный дом… все ее чувства сразу пропали. Конечно, попробовать построить какие-то отношения Холостяк хотел и мне кажется мог только со Стелой. Но у режиссеров, наверное, своя задумка… хотя от сезона к сезону она не меняется», – написала на своей странице Соломко.

Максим Чмерковский и Яна Соломко

Френсис + Елена = Холостяк 2

Вторым холостяком самого романтичного украинского реалити-шоу стал шотландский фотограф и внучатый племянник царя Николая II - Френсис Александр Мэтью Романов. Метью известен своими многочисленными путешествиями, увлечением каскадерскими съемками, сотрудничеством с журналами Vogue, GQ, Elle, а также любовью к Индии.

33-летний потомок царской династии Романовых родился в Лондоне и практически не разговаривает на русском языке, но даже такие трудности перевода не стали помехой для новой любовной истории, зародившейся на телепроекте. Ту самую, которой удалось покорить сердце англичанина, внимательный зритель смог разглядеть еще с середины шоу. Не возникало никаких сомнений, что избранницей Френсиса станет миловидная блондинка из Запорожья Елена Ряснова. На одном из свиданий молодой человек так и сказал девушке: «Я тебя никогда не обману», это и растопило ее сердце. Любовная история этой пары напоминала одну из романтических сказок, в которой мечтательная красавица нежданно-негаданно находит своего прекрасного принца, а ему суждено перевернуть с ног на голову всю ее судьбу.

Елена Ряснова и Френсис Александр Мэтью Романов

Феерические свидания и приключения в рамках «Холостяка» закончились на пороге киевской квартиры, где проживали возлюбленные какое-то время. Никто из молодых людей не был готов к такому повороту событий. Френсис периодически ездил в Англию и спокойно делился фотографиями в окружении симпатичных незнакомок. Елена же, тем временем была занята обустройством семейного быта и не могла смириться с такими поездками, и пытаясь привлечь мужчину к более серьезным отношениям. В конце концов, после полугодовалых отношений, пара приняла обоюдное решение и рассталась.

Френсис Александр Мэтью Романов

Френсис некоторое продолжал рассказывать журналистам , что в быту молодые люди не сошлись темпераментами, и домашняя Елена никак не могла свыкнуться с активным образом жизни фотографа-путешественника. Холостяк также отмечал, что расставание с девушкой проходило максимально тактично, и что он бы очень хотел поддерживать с ней дружеские отношения. Сейчас молодой человек продолжает путешествовать по миру и уделяет много времени поддержанию своей физической формы. Из информации в прессе известно, что Метью искал свою половину еще в одном телепроекте в Великобритании, но на фото, которыми он делится в своем личном аккаунте, пока что нет ни малейшего упоминания о возможной претендентке на его сердце.

Елена Ряснова была более краткой в своих комментариях. Лишь спустя время девушка с грустью упоминала в интервью, что любовь на проекте была настоящей и она не жалеет о своем участии в «Холостяке», но, видимо, усилий одного человека не хватило для того, чтобы сохранить все это и в реальной жизни. Летом 2015 года Ряснова вышла замуж за бизнесмена Сергея из Запорожья. Счастливая жена призналась, что не поддерживает никаких отношений с Френсисом и чувствует себя замечательно в новом статусе. В конце октября 2015 года у супругов родилась дочь Соломия.

Елена Ряснова

Андрей + Яна + Анна + Ирина = Холостяк 3

Третий сезон украинского «Холостяка» без преувеличений оказался самым драматичным. На этот раз главным героем популярного телепроекта стал известный пластический хирург из Москвы - Андрей Искорнев. Именно в этом сезоне присутствовало все: смех, слезы, страсть и даже секс. До последнего оставалось загадкой, кого же все-таки выберет любвеобильный врач, ведь все три финалистки были очень разными, как типажами, так и своими взаимоотношениями с главным героем. Несмотря на то, что единственная интимная близость на проекте произошла у холостяка с участницей Яной Станишевской, в финале телешоу Андрей Искорнев выбрал скромную и тихую девушку Анну Козырь. Для Ани не стало новостью случившееся, и девушка вопреки всему дала главному герою шанс.

Драматическая история развернулась уже на пост-шоу, когда стало известно о беременности Яны Станишевской. Зрители у экранов буквально замерли в ожидании развязки этой практически сериальной истории. Собственно, новость о будущем ребенке и стала решающей точкой в отношениях Искорнева и Козырь. Молодая девушка не смогла справиться с грузом такой информации и на некоторое время ушла в себя, а главный герой без раздумий принял факт своего отцовства и выразил полную готовность на всех этапах беременности быть рядом с Яной. Лишь спустя время Анна Козырь появилась на экранах и рассказала о том, что сейчас ее жизнь полностью наладилась. Девушка в компании со своим новым бойфрендом-гитаристом занимается сольной карьерой, записывает песни и выступает на различных музыкальных мероприятиях. О своем участии в «Холостяке» Анна предпочитает не вспоминать, а если и приходится, то делает это без особого энтузиазма.

История Яны Станишевской и Андрея Искорнева, к большому сожалению, имела трагический конец. У пары случился выкидыш. Девушка долгое время приходила в себя, но по воле случая, через 17 лет после окончания школы, встретила своего бывшего одноклассника Виктора Нобиуза и наконец-то ее личная жизнь обрела новые краски. В 2014 году Яна официально вышла замуж и поделилась свадебными фото со своими многочисленными подписчиками. Отметим, что в соцсети яркая девушка ведет активный блог, который читают более 100тыс. людей. Также у Станишевской есть свой интернет-магазин, она занимается кулинарией, много путешествует и, похоже, очень счастлива рядом со своей второй половиной.

Андрей Искорнев нашел утешение в отношениях с еще одной участницей телепроекта - Ириной Скориковой. Девушка появилась в его жизни в тот самый необходимый момент и поддержала во всех его жизненных перипетиях, подставив дружеское женское плечо. И уже в скором времени, отношения, основанные на взаимовыручке, обрели более романтичные формы и перспективы. Искорнев настолько доверился своей спутнице, что сделал ее директором своей клиники в Киеве. Но и в этот раз судьба распорядилась иначе, в июле 2014 года пара рассталась. По началу, главной причиной своего разрыва оба называли расстояние, и лишь между строк молодые люди упоминали о том, что их чувства остановились на уровне крепкой дружбы и доверия.

«Я была счастлива в этих отношениях, мы расстаемся без обид и взаимных упреков. В результате Андрей стал другом, который меня знает лучше всех. Поэтому я не испытываю чувства горечи. К тому же мы продолжаем общаться» - поделилась Ирина с журналистами канала СТБ.

В марте 2015 года Искорнев дал достаточно откровенное интервью, в котором признался, что вернулся к своей первой любви Ирэне Колосковой. Пара возобновила отношения после восьми лет расставания. По словам хирурга, с этой девушкой он жил еще во времена своего студенчества. 34-летняя Ирина Скорикова занимается воспитанием сына Тихона и не спешит пока что афишировать свою личную жизнь публике.

Константин + Анна + Леди Н = Холостяк 4

Четвертый сезон завершился множеством вопросительных знаков для всех телезрителей, хотя начиналось все радужно и красиво. Красавец Константин Евтушенко - владелец успешной инвестиционной группы, обучался в США, свободно владеет тремя языками, патриот и любитель путешествий. Казалось бы, чем не идеальная пара для каждой из претенденток. И если претензий в течение всего телепроекта к галантному и воспитанному молодому человеку не было ни у кого, то его странное поведение после отключения камер, удивило многих.

Победительница четвертого сезона «Холостяка» Анна Селюкова призналась, что в последний раз видела завидного жениха Евтушенко в день съемок финальной серии шоу. После этого молодые люди разъехались по своим городам и еще некоторое время переписывались в режиме СМС, но и такое общение в скором времени сошло на нет. Очень странной показалась эта ситуация зрителям, которые хорошо запомнили всю ту романтику, свидания и многозначительные взгляды, царившие несколько месяцев в реалити-шоу. Вывод об обмане напрашивался сам собой, но тогда кто же и кого обманывал? Сценаристы, участницы или сам холостяк?

Константин Евтушенко и Анна Селюкова

По утверждениям отдельных СМИ, Константин Евтушенко на момент своего участия в телепроекте был влюблен. Нарушив правила «Холостяка», молодой человек нашел избранницу за пределами съемок, и ей стала спортсменка Наталья Добрынская, с которой его неоднократно замечали сразу же после проекта. Это объясняет такое странное поведение Евтушенко по отношению к своей избраннице Анне, с которой у него не возникло желания встретиться после съемок. Несмотря на такие загадочные и довольно некрасивые стечения обстоятельств, спустя время, все участники этого треугольника оказались счастливы. Анна Селюкова, которая сразу же поняла, что к чему, не теряя время на страдания, начала строить отношения с чемпионом мира по покеру Евгением Качаловым, на счету у которого выигрыш в восемь миллионов долларов. Летом 2015 года в Исландии, на снежной вершине ледника Эйяфьядлайокудль, Евгений сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца, и с тех пор пара не расстается. Влюбленные постоянно путешествуют, а сама Селюкова создала собственный бренд одежды и поделилась с журналистами, что любимый ей ни в чем не отказывает и она с ним чувствует себя счастливой.

Константин Евтушенко продолжил свои отношения с Натальей Добрынской, в июне 2014 года пара провела официальную церемонию бракосочетания. Зимой 2014 года главный герой проекта «Холостяк» Константин Евтушенко впервые стал отцом, у супружеской пары родился сын Дарий. Осенью 2016 года у Дария появилась маленькая сестричка Алисия.

Сергей + Марина = Холостяк 5

Пятым холостяком нашумевшего реалити-шоу стал 26-летний футболист из Одессы Сергей Мельник. На проект молодой человек пришел с целью найти свою половину, которая смогла бы полностью принять и поддержать его нелегкий спортивный образ жизни. Серьезная и красивая блондинка Марина Кищук изначально выигрывала на фоне остальных конкуренток своими взглядами на семью и влюбленными глазами, которыми она смотрела на главного жениха страны. После череды романтичных свиданий, Мельник вручил своей избраннице долгожданное кольцо и пара начала свои отношения уже за пределами телешоу. Как признавались молодые люди, по началу, все шло безоблачно и гладко. Сергей Мельник, который в то время жил в Минске и играл за белорусский футбольный клуб, старался приезжать хотя бы раз месяц, чтобы увидеть Марину. Но после, очевидно, такие поездки молодому человеку надоели, и он стал все реже отвечать на сообщения и попросту пропадать. Марина не дожидалась с моря погоды и первой объявила Мельнику о том, что паре пора пересматривать свои взаимоотношения. На такой ноте и завершилась любовная история героев пятого «Холостяка», бывшие влюбленные просто решили расстаться друзьями.

Одессы Сергей Мельник и Марина Кищук

«Мы действительно с победительницей проекта не вместе, мы в хороших дружеских отношениях. Поддерживаем связь, иногда общаемся по-дружески с участниками и руководителями проекта, остались дружеские отношения. Я сейчас один, и все мои мысли связаны только с футболом и моими прямыми профессиональными обязанностями» - поделился СМИ Сергей Мельник сразу после расставания. Сейчас футболист свободен и посвящает себя карьере, периодически его замечают в компании участниц телешоу других сезонов.

Мельник и Анетти

Марина Кищук успела попробовать себя на телеэкране еще в одном популярном шоу. В «Танцюють всі» девушка решила исполнить свою давнюю мечту и научиться искусству профессионального танца в тандеме с партнером Романом Невичанным.

«Я просто влюбилась! Он настолько активный на наших репетициях», – делилась с журналистами победительница «Холостяка», но дальше этого дело так и не дошло. На сегодняшний день Марина Кищук не состоит в серьезных отношениях и занимается собственным бизнесом.

Иракли + Алена + Анетти = Холостяк 6

Шестым героем украинского телепроекта «Холостяк» стал грузинский бизнесмен, основатель кинокомпании Maq Entertainment, мачо Иракли Макацария. Горячий парень долго метался между двумя совершенно разными девушками: эксцентричной Анетти Жерновой и миловидной моделью Аленой Лесик. С Анетти у Макацарии случился первый поцелуй шестого сезона, и дальше практически каждая серия реалити-шоу заканчивалась страстными свиданиями этой пары. У телезрителей не было сомнений, что эта история обязательно должна закончиться хеппи-эндом. Но выбор холостяка в очередной раз стал неожиданным, и заветное кольцо оказалось на пальце у Алены.

Иракли Макацария и Алена Лесик

Союз Алены и Иракли продержался больше года и стал самым долгим за всю историю украинской версии телепроекта. Пара участвовала в романтических фотосессиях для журналов, много путешествовала, отдыхала на родине у холостяка в Грузии, но все же рассталась. Девушка первой сделала официальное заявление на своей странице в соцсети о том, что приняла решение прекратить отношения: «Дорогие друзья и подписчики! Я решила сказать вам, то, что является очевидным. Я считаю, что эту новость мы с Иракли должны были донести вам вместе! Но, видно, мне «маленькой принцессе» придется все сделать самой. Мы с Иракли больше не пара! Скажу только за себя. Мои чувства и поступки были искренними в этих отношениях! Об этом знали все – и семья Иракли, и мои близкие, и наши друзья! Я была готова на многое ради этого человека – оставить карьеру, переехать в Грузию... готова была от этого человека родить детей, строить с ним семью. Решение о расставании приняла я. Не потому, что у меня кто-то есть (Ярослав – мой друг, который сам привел меня на кастинг «Холостяк-6») и не потому, что в душе нет чувств к Иракли, просто я устала проявлять инициативу в наших отношениях! Я просто хочу быть понятой и любимой. Прежде чем вы обрушите шквал вопросов и осуждений, вспомните, что часто мы видим людей такими, какими нам хочется их видеть». Как заметили некоторые фанаты этой пары, причиной разрыва мог стать совместный отдых Иракли и Анетти. Внимательные поклонники обнаружили фото с горнолыжного курорта, где в одно и то же время находилась бывшая претендентка на холостяцкое сердце и сам Иракли. Хоть на снимках молодые люди и были в одиночку, но эту парочку успели заподозрить в тайной связи. На сегодняшний день, Алена Лесик не вспоминает холостяка и продолжает наслаждаться жизнью. Девушка ведет персональный блог, занимается рекламой и делится своими яркими путешествиями instagram.

Лесик

Иракли был краток и прокомментировал расставание со своей избранницей лишь после ее заявления. Молодой человек согласился с бывшей возлюбленной, отметив, что полностью солидарен с ее решением и благодарен за все те прекрасные моменты, которые их когда-то связывали.

Саломе Чачуа и Иракли Макацария

Сейчас Иракли Макацария принимает участие в грузинском телепроекте «Танцы со звездами», где его партнершей стала сногсшибательная танцовщица Саломе Чачуа. У этого тандема уже появилось много совместных фотографий, а пока поклонники гадают, есть ли между ними что-то большее, сам Иракли признается, что очень любит смешить свою партнершу. Также популярный холостяк планирует съемки нового фильма, в котором сыграет главную роль. Картина будет называться «Жених из Грузии» и на данном этапе Иракли занимается поиском главной героини. Кто знает, возможно, именно этой девушке удастся в реальной жизни покорить сердце грузинского жениха.





Иракли Макацария и Анетти

Дмитрий + Лида = Холостяк 7

Главным героем седьмого сезона стал 30-летний спортсмен, многократный чемпион Украины, призер Средиземноморских игр и четырехкратный чемпион Азиатских игр Дмитрий Черкасов. Молодой человек по праву заслужил звание самого любвеобильного холостяка всех сезонов, ведь перечислить тех девушек, с которыми он не целовался гораздо проще, чем тех, с кем это все-таки случилось. Именно по этой причине до последних серий сезона оставалось интригой, кого же выберет Дмитрий. Все решилось на последних минутах проекта, когда завидный жених признался в любви участнице Лиде Немченко: «Я хочу быть с тобой, потому что я влюблен в тебя» - произнес холостяк с блаженной улыбкой на лице. И девушка, конечно же, ответила ему взаимностью.

Дмитрий Черкасов и Лида Немченко

Стелла Шаповалова – финалистка реалити-шоу, которой пришлось расстаться с Черкасовым в последней серии, призналась, что после проcмотра серий была неприятно удивлена такому количеству страстных свиданий холостяка. Стелла также не исключает, что именно с Лидой Немченко у Дмитрия мог быть секс на проекте, но, несмотря на все это, девушка не жалеет о своем участии в шоу.

Дмитрий Черкасов и Стелла Шаповалова

«Это его выбор, как бы там ни было. Я его уважаю. Спасибо ему за все, но все равно это больно. Я видела нас вместе дальше. Мы бы были очень сильной парой. Но, видимо, нехозяйственная двуличная женщина будет лучше и надежнее» - так звучали последние слова Стеллы на проекте. По правилам «Холостяка», до выпуска пост-шоу, участники не имеют права разглашать о том, как сложилась их личная жизнь за периметром съемок. Как подсказывает многолетний опыт существования реалити-шоу, парам, созданным на «Холостяке», не везет и карета превращается в тыкву уже в ближайшие полгода. Только об этой части своей истории участники до последнего предпочитают умалчивать.