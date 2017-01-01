Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой

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Певица Оля Полякова еще раз выступила на сцене киевского дворца «Украина»

Оля Полякова повторила фантастическое шоу, вошедшее в Книгу рекордов Украины, телеверсию которого посмотрели более 7 миллионов зрителей.

На протяжении всего вечера Полякова удивляла и развлекала публику, а в зале царила атмосфера зажигательного карнавала в Рио-де-Жанейро и Диснеевской сказки.

Артистка поразила зрителей своими нарядами: 11 эксклюзивных костюмов от Анны Бублик были дополнены фирменными головными уборами от Леси Патоки.

Сольный концерт Суперблондинки посетили представители украинского шоу-бизнеса, среди которых композитор Руслан Квинта, режиссер Олег Боднарчук, экс-солистки группы NikitА Юлия Кавтарадзе и Анастасия Кумейко, продюсер Сергей Перман и другие.

Джерело: Gazeta.ua