  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой

    • Сьогодні, 13:57
    • Розсилка

    Певица Оля Полякова еще раз выступила на сцене киевского дворца «Украина»

    Оля Полякова повторила фантастическое шоу, вошедшее в Книгу рекордов Украины, телеверсию которого посмотрели более 7 миллионов зрителей.

    На протяжении всего вечера Полякова удивляла и развлекала публику, а в зале царила атмосфера зажигательного карнавала в Рио-де-Жанейро и Диснеевской сказки.

    Артистка поразила зрителей своими нарядами: 11 эксклюзивных костюмов от Анны Бублик были дополнены фирменными головными уборами от Леси Патоки.

    Сольный концерт Суперблондинки посетили представители украинского шоу-бизнеса, среди которых композитор Руслан Квинта, режиссер Олег Боднарчук, экс-солистки группы NikitА Юлия Кавтарадзе и Анастасия Кумейко, продюсер Сергей Перман и другие.

    1 з 51
    на весь екран згорнути
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой
    Карнавал в Рио или Диснеевская сказка? Фантастическое шоу Оли Поляковой

    Джерело: Gazeta.ua

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ