«Карточный домик» возвращается: вышел трейлер пятого сезона культового сериала



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Карточный домик»

30 мая 2017 на Netlfix возвращается культовый американский сериал «Карточный домик». В сети появился официальный трейлер пятого сезона

Любимый сериал бывшего президента США Барака Обамы снова вернется на экраны. «Карточный домик» - американский телесериал в жанре политической драмы в мае начинает свой новый сезон. «Карточный домик» дебютировал на видеосервисе Netflix в феврале 2013 года. Сериал представляет собой адаптацию одноименного шоу Би-би-си, в основу которого лег роман Майкла Доббса. В 2015 году сериал был удостоен премии «Золотой глобус». Главные роли в нем исполняют Кевин Спейси и Робин Райт.

«Американцы не знают, что для них лучше. А я знаю. Я точно знаю, что им нужно. Они словно малые дети, Клэр. Нам приходится держать их потные ручонки и вытирать грязные рты. Учить, что хорошо и что плохо. Указывать, как думать, что чувствовать и чего хотеть. Им даже нужно подсказать их заветные мечты. Придумать самые ужасные страхи. К счастью, у них есть я» - звучат слова персонажа Фрэнсиса Дж. Андервуда в трейлере.

Зрителя ждет 13 полных эпизодов, в которых главным героем останется Кевин Спейси (Фрэнк Андервуд), чей путь от конгрессмена до президента страны фанаты сериала наблюдали на протяжении предыдущих четырёх сезонов. «Одна нация - Андервуд» - такой девиз главного героя намекает о череде новых политических интриг в пятом сезоне телесериала и намерениях Андервуда еще долгое время оставаться главным «кукловодом» в Белом доме.