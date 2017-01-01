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    Катушка ниток: актриса в Каннах удивила выбором образа

    • Сьогодні, 13:06
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    Испанская актриса обратила на себя внимание благодаря необычному головному убору

    Вчера на Лазурном берегу состоялась церемония открытия 70-го Каннского кинофестиваля. Звезды продефилировали по красной дорожке в своих лучших нарядах, которые присматривали задолго до мероприятия.

    Самой эпатажной на церемонии была 57-летняя испанская актриса Виктория Абриль. Она появилась на красной дорожке в пестром кимоно, босоножках на платформе и в необычном головном уборе, который был похож на катушку ниток.

    Свой экстравагантный образ она дополнила нежно-голубым клатчем, массивным серебристым браслетом и огромными серьгами из разноцветных камней. 

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