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Катя Чили на шоу «Голос країни»

Главные факты биографии Кати Chilly. Как некогда популярная в Украине певица заявила о себе на шоу «Голос країни»

На одном из эфиров популярного телешоу «Голос країни» тренеры проекта были впечатлены необычным украинским горловым пением певицы Катя Chilly, которая ушла с большой сцены около 10 лет назад. Все четверо ведущих развернули кресла, чтобы посмотреть на обладательницу волшебного голоса.

В 90-х певица выпустила несколько успешных альбомов, ездила с турами по Украине и за границей. Но за десятилетие о талантливой певице забыли – она не выпускала новых альбомов, практически нигде не выступала.

Выступление на шоу «Голос країни» дало новый виток популярности Катя Chilly. Оказалось, девушка за последние годы, хотя и нечасто светилась в прессе, нашла новый стиль звучания, записала несколько песен и готова к возвращению на сцену.

«Скотч» решил рассказать о наиболее значимых фактах биографии певицы.

Выступление Кати Chilly на «Голос країни»

Как все начиналось

Настоящее имя артистки – Екатерина Петровна Кондратенко. Родилась Катя 12 июля 1978 года в Киеве.

Любовь к музыке у певицы начала проявляться еще в детстве – летом 1986 года она впервые попала на телеканалы Советского Союза. Ее выступление во время концерта «Дети Чернобыля» в одном из пионерских лагерей показало по телевидению. Это было первое серьезное выступление, где восьмилетняя певица исполнила песню «33 коровы».

Катя Chilly

С самого детства Кате нравилось украинское народное пение. Во время учебы в третьем классе общеобразовательной школы Катя посещала фольклорный кружок и пела в детском фольклорном хоре «Ореля».

Кроме того, она училась в музыкальной школе по классам фортепиано и виолончель. Позже, в седьмом классе, - фольклорное отделение школы искусств. Далее пришла очередь Национального гуманитарного лицея при Национальном Университете им. Тараса Шевченко.

Тартак feat. Катя Chilly - «Понад хмарами»

Кстати, голос Кати имеет диапазон в три октавы.

Даже высшее образование Катя получала, обучаясь на Филологическом факультете Национального Университета им. Тараса Шевченко (специализация — Фольклористика).

Первые ростки успеха

С весны 1996 года Катя сосредоточилась на поп-авангардном проекте (соединение прадавних ритуальных пений с наисовременнейшей музыкой). Это вызвало настоящий ажиотаж в СМИ и бурю восторга у поклонников. Катя стала символом новой украинской музыки, новой музыкальной альтернативой.

С 30 мая 1996 года Екатерина Кондратенко начинает выступать под псевдонимом Катя Chilly.

Катя Чили в творческом процессе

Этнический материал в интерпретации певицы очаровал даже тех, кто был далек от фольклора. Под флагами поклонников Кати Chilly собрались совершенно разные люди: представители поколения Х, которые ждали нешаблонной музыки, взрослые поклонники украинского фольклора и почитатели явления World Musik.

Популярность в Украине и за границей

Меньше года понадобилось талантливой девушке для того, чтобы обрести уверенный статус звезды. Многочисленные интервью, участие в телепрограммах, выступление на самых больших и престижных концертных площадках страны, победы на фестивалях (в том числе на фестивале «Червона рута»).

Творчество певицы вызвало живой интерес со стороны западного сообщества. Так, например, в 1997 году президент MTV Билл Роуди пригласил певицу участвовать в программах этого канала.

Творчество Кати Chilly отметили на различных международных фестивалях. Среди них фестиваль Fringe, который проходил в шотландском городе Эдинбурге.

Катя Chilly в клипе «Я – молодая»

В 1998 году Катя Chilly выпустила дебютный альбом «Русалки in da House», появление которого стало знаковым событием для развития украинской музыкальной культуры. Манеру исполнения певицы представители массмедиа окрестили «пением прекрасного эльфа».

Травма и долгое восстановление

В гастрольном туре призеров «Червоної рути» произошло то, о чем она мало рассказывает: на одном из концертов Катя упала со сцены, потеряла сознание и сильно повредила позвоночник.

Единственным, кто ей помог, был Сашко Положинский. Он отнес ее на руках в машину скорой помощи и поддерживал после.

Был долгий период реабилитации, у певицы началась депрессия. Она пересмотрела взгляды на жизнь, поняла, что настоящих друзей и близких людей очень мало, а еще из-за случившегося стала бояться сцены.

Подумывала о том, чтобы вообще прекратить выступления, но потом вышла из депрессивного состояния, записала новый альбом и поехала с ним в тур по Англии и России.

Гастроли в Англии и сотрудничество с BBC

С 2000 года Катя сотрудничала с композиторами, аранжировщиками и инструменталистами Леонидом Белеем («Мандры») и Александром Юрченко (экс -«Yarn», «Blemish»). Записанный позже альбом «Сон» так и не был издан, несмотря на то, что программа была успешно обкатана на площадках Англии и России.

Катя Чили

Катя в это время получила высшее образование и продолжила обучение в аспирантуре Киевского и Люблинского университетов.

В марте 2001 года Катя выступила с концертной программой в Лондоне, где дала более 40 концертов. Выступление Кати в прямом эфире транслировала компания BBC. Эта компания также сняла клип (live) певицы, который год транслировался в эфире канала.

«Понад хмарами»

В 2006 году увидела свет очередная пластинка Кати Chilly «Я — молодая», в альбом вошли 13 треков. Среди них — несколько уже давно известных и полюбившихся отечественному слушателю: дуэт с Сашком Положинським «Понад хмарами», выпущенная на сингле осенью 2005-го композиция «Півні» и песня «Я — молодая», клип на которую вышел в телеэфир в середине февраля.

Новый период

Катя Chilly с сыном Святозаром

После активной творческой жизни Катя исчезает на 10 лет с радаров украинских меломанов. Ни концертов, ни новых альбомов. Но этот период не прошел зря для певицы – она переосмыслила свое творчество, отбросила электронную составляющую и сконцентрировалась лишь на украинском аутентичном народном пении, родила сына Святозара.

На сегодняшний день Катя Chilly работает над акустической программой, где нет ни капли электро. И готовит новый революционный ни на что не похожий материал.