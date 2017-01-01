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    Шоу-біз

    Катя Chilly рассказала, почему не прошла отбор на «Евровидение-2017»

    • Сьогодні, 15:09
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    Katya Chilly, которая недавно вновь ворвалась на украинскую сцену, рассказала, что она думает о песенном конкурсе.

    Об этом она рассказала изданию Gordon.

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    На вопрос журналиста, как она оценивает участника конкурса от Украины (O. Torvald) для Евровидения-2017, она ответила, что не собирается никого оценивать, потому что для нее это сильная потеря энергии.

    Однако, как известно, артистка дважды пыталась попасть на национальный отбор Евровидения от Украины в 2016 и 2017 году, и Катя даже не смогла попасть в полуфинал.

    «Отказ – это просто не те двери. Или грубо вошли, нарушив границы»,– по-философски ответила Katya Chilly.

    Также певица рассказала об отношении к артистам, которые ездят на гастроли в Россию.

    «Это подношение. Это их выбор, если они его видят. Если они его не видят, значит, выбора у них нет. Важно помнить что закон жизни таков, что то, чему делаешь подношение, всегда оправдает себя в твоей жизни с другой стороны. Оно проявится. На каком уровне – это не наша компетенция. Но обязательно. И как в малом, так и в великом.

    И еще... Очень важно, что мы делаем на самом деле (где наше внимание), а не как это выглядит... Мир форм условен... Им можно легко манипулировать. Но вопросы решаются уровнем выше...», - сказала певица.

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