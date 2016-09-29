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    Шоу-біз

    Катя Осадчая опубликовала первый снимок в соцсети после рождения ребенка

    • Сьогодні, 15:36
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    Ведущая Катя Осадчая опубликовала милое фотообращение после родов.

    Известная украинская ведущая, которая недавно во второй раз стала мамой, обратилась к своим поклонникам после рождения сына в сети Instagram. Она поблагодарила подписчиков за многочисленные поздравления и пообещала обязательно их выполнить:

    «Дякуємо за привітання! Так багато всього прочитала від вас! Обіцяємо виконати всі побажання» - так подписала телеведущая милую фотографию с маленькими ботиночками, опубликованную в Instagram.

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