Катя Осадчая опубликовала первый снимок в соцсети после рождения ребенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ведущая Катя Осадчая опубликовала милое фотообращение после родов.

Известная украинская ведущая, которая недавно во второй раз стала мамой, обратилась к своим поклонникам после рождения сына в сети Instagram. Она поблагодарила подписчиков за многочисленные поздравления и пообещала обязательно их выполнить:

«Дякуємо за привітання! Так багато всього прочитала від вас! Обіцяємо виконати всі побажання» - так подписала телеведущая милую фотографию с маленькими ботиночками, опубликованную в Instagram.