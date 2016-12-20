Катя Осадчая похвасталась детской коляской премиум-класса за 32 тыс. грн

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Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая решила похвастаться первым транспортом новорожденного сына.

На своей страничке в Instagram украинская телеведущая опубликовала первую фотографию с новорожденным сыном и похвасталась элитной коляской для малыша из коллекции 2017 года.

По словам Осадчей, выбор первого транспортного средства для сыночка оказался труднее, чем выбор автомобиля.

«Час летить так стрімко, вже три тижні від народження. Вибір першого транспортного засобу важчий за вибір автівки»

Как удалось узнать Scotch'у, в Украине такую коляску можно приобрести за 31 тыс. 895 грн в стандартной комплектации (2 в 1). Ну а если покупать дополнительные аксессуары или детское автокресло, то цена вырастет еще примерно на 8–10 тыс.

Напомним, что на днях СМИ рассекретили имя сына Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова. Украинские телеведущие назвали малыша древним именем Иван. В переводе с иврита оно означает «благодать Божия», «Бог помиловал», «Бог да будет милостлив».

Влюбленные долго скрывали свой роман. Как оказалось, их любовная история началась около двух лет назад на съемочной площадке проекта «Голос.Діти-2».

«Первая симпатия возникла на телевизионной площадке. Но так как проект снимается время от времени и между съемками (от «слепых прослушиваний» до прямых эфиров) проходят месяцы, то в эти периоды мы с Юрой стали созваниваться, даже на ужины иногда ходили вместе. В общем, стало очевидно, что это уже не просто рабочие дружеские отношения», – рассказала Катя Осадчая.

Напомним, что известная телепара узаконила отношения накануне рождения сына.